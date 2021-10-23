Boşuna bekLyon!

Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmedikçe Kerem’i asla bırakmayacak
Kerem Aktürkoğlu, iç transferde gündemin 1 numaralı ismi. Kerem'le 2023-24 sezonu sonuna kadar kontratı olsa da 5 yıllık yeni anlaşma imzalamak isteyen yönetim, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun garanti ücretini 900 bin TL'den7 milyon TL'ye çıkarmayı göze aldı. Fransız kulübü Lyon'un peşinde olduğu Kerem, Galatasaray'la sözleşmesini uzatırsa minimum 15 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyulacak. Fatih Terim, sezon planlamasını Kerem'e göre yapmaya devam ediyor ve yönetim cephesinde de astronomik bir teklif gelmedikçe satılması yönünde bir düşünce söz konusu değil. Lyon, ocak ayındaGalatasaray'a teklif yapmaya hazırlansa da yıldız oyuncununtransferi şu aşamada mümkün gözükmüyor.
HAFTANIN KAZANANI YEDLİN!
UEFA'dahaftanın en çok top kapan ve en yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan bek oyuncusu unvanını alan DeAndre Yedlin'i hocası Fatih Terim de ödüllendirecek. Terim, Sacha Boey iyileşmesine rağmen Beşiktaş karşısında formayı Yedlin'e verecek. Konyaspor ve Lokomotiv Moskova maçlarında iyi oynayan ABD'li sağ bek derbide 11'de olacak.