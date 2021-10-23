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Giriş Tarihi: 23.10.2021 08:29

Hafta sonu hava durumu son dakika: Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 23-24 Ekim il il hava tahmini

Hafta sonu hava durumu son dakika: Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 23-24 Ekim il il hava tahmini

Son günlerde yurdun bazı kesimlerinde hava sıcaklığı yükselerek mevsim normalleri seviyesine ya da üzerine çıktı. Güneşli havaların tadını çıkarmak isteyen ve hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, yağmura yakalanmamak adına bugün ve yarın hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Meteoroloji’nin son uyarıları ışığında son dakika hafta sonu hava durumu verileri haberimizde. İşte Meteoroloji 23 Ekim Cumartesi, 24 Ekim Pazar il il hava tahmini.

Son günlerde yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklarda birkaç derecelik artış gözlemlendi. Yazdan kalma günleri yaşayan İstanbullular, bu fırsatı değerlendirmek adına açık hava planları yapmaya koyuldu. Bu planların bozulmasını istemeyenler, "Bugün ve yarın hava nasıl olacak?" sorusuyla güncel hava durumu tahminleri hakkında araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar ve son dakika hafta sonu hava durumu verileri haberimizde. İşte Meteoroloji 23-24 Ekim il il hava tahmini ile güncel veriler!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA SICAK OLACAK MI?

Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

23 EKİM İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, °C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, °C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, °C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, °C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Az bulutlu

KARS °C, 16°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

YARIN HAVA NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: 24.10.2021 Pazar sabah saatlerden itibaren ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

24.10.2021 Pazar günü Marmara'da, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, Pazartesi ve Salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

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Hafta sonu hava durumu son dakika: Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 23-24 Ekim il il hava tahmini
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