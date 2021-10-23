Hafta sonu hava durumu son dakika: Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 23-24 Ekim il il hava tahmini

Son günlerde yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklarda birkaç derecelik artış gözlemlendi. Yazdan kalma günleri yaşayan İstanbullular, bu fırsatı değerlendirmek adına açık hava planları yapmaya koyuldu. Bu planların bozulmasını istemeyenler, "Bugün ve yarın hava nasıl olacak?" sorusuyla güncel hava durumu tahminleri hakkında araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar ve son dakika hafta sonu hava durumu verileri haberimizde. İşte Meteoroloji 23-24 Ekim il il hava tahmini ile güncel veriler!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.