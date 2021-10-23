Haydi Michy haydi tam zamanı şimdi!

Beşiktaş teknik heyetinin derbide Batshuayi’den beklentisi çok fazla. Son vuruşlardaki etkisizliği nedeniyle tepki çeken Belçikalı futbolcu da çıkış maçı olarak gördüğü Galatasaray karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor
Beşiktaş'ın Michy Batshuayi transferinden beklentisi çok yüksekti… Ancak geride kalan maçlarda Belçikalı forvet, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Görev aldığı maçlarda çok sayıda gol pozisyonuna girmesine rağmen, sadece 4 kez ağları sarsabildi. Bunlardan birisi penaltıdan, diğeride kalecinin kendisine çarptırdığıtoptan geldi. Sporting maçında kaçırdığı goller sonrası eleştiri okları üzerine çevrilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisinde de Kartal'ın ileri uçtaki silahı olacak.
ELEŞTİRİLERİ KAFANA TAKMA, İŞİNE ODAKLAN
Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın pazartesi günkü karşılaşmada Batshuayi'den beklentisi çok fazla. Talebesi ile bir görüşme yapan deneyimli hocanın "Futbolda eleştiriher zaman olacaktır. Bunları kafana takmave sadece işini yapmaya odaklan, sanagüveniyorum" dediği öğrenildi. Performansından kendisinin de memnun olmadığını belirten tecrübeli oyuncu ise "ŞanssızlığımıGalatasaray maçında kıracağıma inanıyorum.Skora katkı sağlamakiçin elimden gelenin fazlasınıyapacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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Sporting maçında 90 dakika sahada kalan Michy Batshuayi, 4 şut denemesinde bulunurken hiçbirinde isabet sağlayamadı. Bu şutlardan birisi direk engeline takıldı.
DERBİNİN ŞİFRESİ EVDE GİZLİ
Galatasaray'ı yenip içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, kritik mücadelenin Vodafone Park'ta oynanmasını büyük avantaj olarak görüyor. Siyah-beyazlılar,2016 yılında açılan yenistadında 5 kez karşılaştığıezeli rakibini 4 kezyenerken, 1 de beraberlikaldı. Son 4 maçta Galatasaray'a sahasında gol şansı bile tanımayan Kartal, geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
3. FORMAYA NECİP YAKIN
Galatasaray maçında Beşiktaş 11'inde kalede Ersin Destanoğlu görev alacak. Teknik heyet, sol beki de Rıdvan Yılmaz'a teslim edecek. 3. yerli olarak formayı kimin alacağı merak edilirken Sergen Yalçın'ın taktik antrenmanda Pjanic'in yanında Necip Uysal'ı denediği öğrenildi. Necip'in oynaması durumunda Alex Teixeira'nın yedek bekleme ihtimali doğacak.
BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN: Sakin olan kazanır
Galatasaraypsikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Moskova'dan zaferle dönünce Fatih Terim, stratejik planlar ve hamleler yapacak. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın ve siyah-beyazlı takımın ligde ve Avrupa'da aldığı sonuçlar derbiye stresli girmesine neden oldu. Bu niçin önemli? Bu tür maçlar, daha çok sinirlerinehakim olan tarafın avantajı yakaladığıatmosferler. Görüntü o ki, Fatih hoca Moskova'ya yaptığını, Beşiktaş'a da yapacak. Beşiktaş'ın kazanma zorunluluğunu taktiksel bir plana çevirecek. Kontrollü başlayıp Beşiktaş'ın gol için saldıracağı, risk alacağı anlarda galibiyet planları yapacak. Psikolojik sıkıntıları ayrı tutarsak Beşiktaş'ın kadrosu bir derbi zaferini Vodafone Park'ta alacak güce ve kaliteye sahip. Ancak Sergen Yalçın'ınve takımın bunusahaya yansıtmaya ihtiyacıvar.