Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo ateş püskürdü! ’Eğer okulda en iyi sizseniz düşmanlarınız...’

'ONLARIN AĞIZLARINI KAPATACAĞIM!'
'36 yaşındayım, her şeyi kazandım. Bu yüzden benim hakkımda kötü şeyler söyleyen insanlar için endişelenmiyorum. Ben yine kupalar kazanıp onların ağzını kapatacağım.
'BİR OKULDAKİ EN İYİ ÖĞRENCİYSEN...'
Eleştiri bu işin bir parçası ama insanlar hadlerini aşıyor. Bir okulda en iyi öğrenciysen, en kötü öğrenciler seni sevmez.'
Kendisi hakkında konuşan insanların futboldaki değerini ve potansiyelini hazmedemedikleri için buna devam ettiklerini belirten Cristiano Ronaldo, futboldan zevk aldığını Manchester United formasıyla ligi kazanmak istediklerini belirtti.
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki son Atalanta maçının devre arasında takımı topladı ve motive konuşması yaptı.
Bu operasyon işe yaradı ve Manchester United, ikinci yarı sahada farklı bir görüntü sergiledi. Kırmızı şeytanlar karşılaşmayı Rashford, Maguire ve Ronaldo'nun golleriyle 3-2 kazandı.
CRİSTİANO RONALDO DEMEK KUPA DEMEK!
Portekiz'in yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında listebaşı olan Ronaldo, bu zamana dek 2 kez dünyada yılın futbolcusu seçildi.
5 kez Ballan d'Or kazanan Ronaldo, Portekiz ile bir kez Avrupa Şampiyonu oldu. 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan süperstar, 3 kez de Premier Lig'de şampiyon oldu.