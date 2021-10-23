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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Mourinho rekor kırdı!

Mourinho rekor kırdı!

6-1’lik Bodo Glimt yenilgisi kariyerine bir ilk olarak geçti. Portekizli çalıştırıcı, Konferans Ligi'nde Roma'nın Norveç ekibinden aldığı yenilgi ile ilk kez 6 golü kalesinde gördü

Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt'e 6-1 mağlup olması, teknik direktör Jose Mourinho'nun da kariyerine kara bir leke olarak geçti... Portekizli ünlü teknik adamın çalıştırdığı bir takım ilk kez 6 gol birden yedi. Mourinho 2010'da Real Madrid'deyken Barcelona'ya 5-0 kaybetmişti. El Clasico'daki bu tarihi sonuç, ünlü teknik direktörün 21 Ekim 2021'e kadar aldığı en gollü mağlubiyetti.

FUTBOLCULARI TESİSE KAPATTI
Mağlubiyetin ardından sorumluluğu alan Portekizli teknik adam, İtalya'ya dönüşte ise futbolcularına dişini gösterdi. Mourinho, müsabakanın ardından gece yerel saatle 02.30 civarında Roma'ya ulaşan takımının tesislerden ayrılmasına ve maç ertesindeki günü dinlenerek aileleriyle geçirmesine izin vermedi. Deneyimli çalıştırıcı, sabah 11.30'a da antrenman koyarak, Napoli maçının hazırlıklarını başlattı.

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Mourinho rekor kırdı!
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