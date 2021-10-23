Müge Anlı'da ablası Fatma Karadağ'ın başvurusu üzerine aranan kayıp Mehmet Karahan olayı internetin en çok konuşulan olayı oldu. 2017 yılında şüpheli şekilde kaybolan DJ Gezgin'in, ablasının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Abla Karadağ'ın bu iddiası üzerine "Müge Anlı'daki Mehmet Karahan (DJ Gezgin) olayı nedir?" sorusu yanıt arıyor. Radyocu DJ Gezgin öldü mü, öldürüldü mü, kayıp mı? İşte bu olayla ilgili merak edilenlerin yanıtı!

MÜGE ANLI'DAKİ MEHMET KARAHAN OLAYI NEDİR?

DJ Gezgin olarak da bilinen, Manisa'da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor. Radyocu Karahan'ın ablası Fatma Karadağ, kardeşinin dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Karadağ'ın cinayete ilişkin iddiaları tüyler ürpertirken, bu iddiaların doğruluğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyor.