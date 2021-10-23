Müge Anlı'da ablası Fatma Karadağ'ın başvurusu üzerine aranan kayıp Mehmet Karahan olayı internetin en çok konuşulan olayı oldu. 2017 yılında şüpheli şekilde kaybolan DJ Gezgin'in, ablasının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Abla Karadağ'ın bu iddiası üzerine "Müge Anlı'daki Mehmet Karahan (DJ Gezgin) olayı nedir?" sorusu yanıt arıyor. Radyocu DJ Gezgin öldü mü, öldürüldü mü, kayıp mı? İşte bu olayla ilgili merak edilenlerin yanıtı!
MÜGE ANLI'DAKİ MEHMET KARAHAN OLAYI NEDİR?
DJ Gezgin olarak da bilinen, Manisa'da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor. Radyocu Karahan'ın ablası Fatma Karadağ, kardeşinin dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Karadağ'ın cinayete ilişkin iddiaları tüyler ürpertirken, bu iddiaların doğruluğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyor.
MEHMET KARAHAN'A NE OLDU?
Fatma Karadağ'ın iddiasına göre Mehmet Karahan, Karadağ'ın o dönemde birlikte olduğu şahıs tarafından öldürüldü. Karadağ, eşinden kaçarak birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz'ın Mehmet Karahan'ı döverek öldürdüğünü iddia etti. Cinayete ilişkin detayları aktaran Karadağ, kardeşinin gözleri önünde öldürüldüğünü, katilin cesedi tuvalete oturtup kokmaması için her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını iddia etti.
DJ GEZGİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Korktuğu için olayları açığa çıkarmadığını ve vahşetin yaşandığı andan itibaren uzun süre sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı. Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı. Sağlık sorunları için iki farklı muayene kaydı ortaya çıkan Karadağ'ın gerçekleri söylemediğini ifade eden Müge Anlı, bunların dışında akılalmaz olayların bilgisine ulaştı. Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaştı. Canlı yayına katılan Fatma Karadağ'ın kızı ve damadı da annelerini suçladı.
MEHMET KARAHAN'IN KATİLİ KİM?
Babasının kahrından öldüğünü, dayısının cinayetinde annesinin parmağı olduğunu söyleyen Rukiye Özgüvenç'i eşi Muammer Özgüvenç de doğruladı. Özgüvenç, kayınvalidesinin sevgilisi Cemal Durmaz'a evliyken kaçtığını, ikilinin beraber dolandırıcılık yaptığını ve ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Mehmet Karahan'ın cenazesinin nerede olduğunu bildiğini kaydetti.
TARLADAKİ KAFATASI MEHMET KARAHAN'A MI AİT?
Bügünkü canlı yayında tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz yıl olayın yaşandığı bölgedeki bir tarlada bulunan kafatası, yapılan ihbar üzerine incelemeye alındı. Talihsiz adamın yakınlarından DNA eşleştirmesi için kan örneği alındı. DNA sonuçları belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.