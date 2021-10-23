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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Ortada durdur kanatlardan vur!

Ortada durdur kanatlardan vur!

Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin planlarını belirledi. Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsü Kartal’ın orta sahasını kilitleyecek

Sakatlığı süren Arda Turan dışında eksiği bulunmayan G.Saray'da Lokomotiv Moskova galibiyeti unutuldu ve Beşiktaş derbisi düşünülmeye başlandı. Fatih Terim, dev maçın 11'ini büyük ölçüde belirledi. Terim, Rusya'da oyuna sonradan aldığı Kerem ve Morutan'la derbiye başlama kararı aldı. Beşiktaş karşısında Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsü ile orta sahanın merkezi kalabalık tutulacak. İleri uçta tek forvet Mohamed'i kenarlardan Morutan ve Kerem tamamlayacak. Muslera'nın önünde yine Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt görev yapacak.

DERBİ İDMANI NEF STADI'NDA
Rusya'dan Lokomotiv Moskova galibiyetiyle dönen Galatasaray'da Fatih Terim, camiayı derbi havasına sokacak formülü buldu. Terim, Beşiktaş maçına yönelik son çalışmayı yarın akşam NEF Stadı'nda gerçekleştirme kararı aldı. Aslantepe'deki bu özel organizasyon taraftara açık olacak ve Passolig'den bilet satışı yapılacak. Sarı-kırmızılılar daha önce Kadıköy'de oynadıkları derbilere bu şekilde hazırlanmıştı. Bu kez dolu tribünlerin önünde yapılacak idmanla Beşiktaş maçının havasına girilecek. Deplasman yasağından dolayı Vodafone Park'ta yerini alamayacak sarı-kırmızılı taraftarlar da derbi öncesi Fatih Terim ve oyunculara moral verecek.

AKLI 2000'DE!
Moskova deplasmanında hamleleriyle maçın gidişatını değiştiren Fatih Terim, takımdaki enerjiden dolayı en az galibiyet kadar mutlu oldu. Ekibini 1996-2000 arasındaki dönemde tarihi başarılar elde eden oyuncu grubuna benzeten deneyimli teknik adam, "Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu bu grup Şampiyonlar Ligi grubu. Taraftarımızla beraber ufak ufak ayak seslerimizi acaba duyurabilir miyiz? Bu platformlara alışığız" derken yakın çevresi ile yaptığı sohbette ise bu takımın Avrupa Ligi'nde zafere yürüyecek performansa her geçen hafta ulaşacağının altını çizdi.

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