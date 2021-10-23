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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Savaşmaya devam!

Savaşmaya devam!

Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyle ilgili açıklama yaptı: "Bu tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım. Fenerbahçe için savaşmaya devam"

Mesut Özil'in, Antwerp maçının 66. dakikasında yerini Pelkas'a bırakırken gösterdiği tepki, Fenerbahçe'nin sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmasının önüne geçti. 3 Ekim'deki Kasımpaşa maçında 40 dakika ısınıp oyuna girememesine antrenman yeleğini fırlatarak tepki gösteren Mesut, 18 gün sonra Antwerp karşılaşmasında da oyundan alınmasına kızıp su şişelerini tekmeleyip, formasını attı. 33 yaşındaki yıldız, dün sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sevgili Fenerbahçeliler. Oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam."

MESUT ÖZİL NE YAPTI?
Süper Lig'de 7 maçta 363 dakika süre aldı.
4 karşılaşmaya 11'de başladı.
Sadece 1'inde (Giresun) 90 dakika sahada kaldı.
3 mücadeleye (Hatay, Başakşehir, Antalya) sonradan girdi.
Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada 278 dakika forma giydi.
Avrupa maçlarının tamamına ilk 11 başladı ancak tamamlayamadı.
Ligde 2 gol-1 asist yaptı. Avrupa'da 1 gol attı.
Eintracht Frankfurt maçında açılış golünün sahibi oldu, karşılaşma 1-1 bitti.
Giresun mücadelesinde takımın 2. golünü attı, karşılaşmayı 2-1 Fenerbahçe kazandı.
2-0 galip bitirdikleri Antalyaspor maçında 2. golün asistini yaptı.
Ligin ilk haftasında Adana Demir'i 1-0 yendikleri mücadelenin tek golünü atıp 3 puanı getirdi.



3 EKİM
Kasımpaşa maçında foto muhabirimiz Mustafa Nacar'ın çektiği bu kare, Mesut Özil ile Pereira arasındaki gerginliği su yüzüne çıkarmıştı. Grip olduğu için tek idmanla kadroya giren yıldız futbolcu, 40 dakika ısındıktan sonra oyuna alınmayınca elindeki yeleği yere atmış, hocası onu izlemekle yetinmişti.

21 EKİM
Antwerp maçına 11'de başlayan Mesut, skor 2-2'yken 66. dakikada oyundan alınmasına çok sinirlendi. Foto muhabirimiz Mustafa Nacar, dünya yıldızının ortaya koyduğu tepkiyi de kare kare fotoğrafladı.



Hırsını, tekmelediği su şişelerinden çıkardı.



Pereira'nın yüzüne bile bakmadan kulübeye doğru yürüdü.



Kulübeye oturur oturmaz formasını çıkarttı.



Çıkarttığı formasını havaya fırlattı.

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