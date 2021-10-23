Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya tepki! "Fenerbahçe'nin adı geçtiği..."
Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:57 Son Güncelleme: 23.10.2021 10:05

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya tepki! "Fenerbahçe'nin adı geçtiği..."

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel’den Vitor Pereira’ya tepki! Fenerbahçe’nin adı geçtiği...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde formasyon konusunda asla eleştiri kabul etmeyen ve değişikliğe gitmeyen Vitor Pereira, eleştirilerin de hedefi oldu. Olympiakos ve Antwerp maçlarında rakiplerini mağlup edemeyen Fenerbahçe tur şansını da zora soktu. Pereira'nın maç sonu açıklamalarına Volkan Demirel'den sert tepki geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde istediği performansı sahaya yansıtamayan Fenerbahçe, üç maç sonunda bir puanda kaldı. Vitor Pereira'nın 'UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmamızı gerçekten bekliyor musunuz?' sözlerine Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den tepki geldi!

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider tamamlamıştı. Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe, zirveyi bordo mavililere kaptırdı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üç karşılaşma sonunda 2 puanda kaldı. Belçika ekibi Royal Antwerp gruptaki ilk puanını Fenerbahçe'den aldı.

İlk maçında Frankfurt deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, daha sonra Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu.

Royal Antwerp maçına favori olarak çıkan Fenerbahçe, Samatta'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Valencia'nın golleriyle öne geçen sarı lacivertliler Belçika ekibinin golünü engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA'NIN O SÖZLERİNE VOLKAN DEMİREL'DEN TEPKİ!

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden biri olan Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya tepki geldi.

Vitor Pereira, Royal Antwerp maçından sonra Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklamalar yaptı.

'BİZ BU TURNUVAYI KAZANACAK DÜZEYDE DEĞİLİZ'

'Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz.' diyen Pereira'ya camiadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

VOLKAN DEMİREL'DEN YANIT! 'FENERBAHÇE NEREDEYSE...'

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...

'Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle.

'Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar.

Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahip olmak için mücadele eder.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi... Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu... Yeni model getiriyoruz
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
SON DAKİKA: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika haberi: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika haberler: 'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya tepki! "Fenerbahçe'nin adı geçtiği..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA