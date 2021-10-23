Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya tepki! "Fenerbahçe'nin adı geçtiği..."

VOLKAN DEMİREL'DEN YANIT! 'FENERBAHÇE NEREDEYSE...'

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...

'Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle.