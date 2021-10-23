Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya tepki! "Fenerbahçe'nin adı geçtiği..."

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider tamamlamıştı. Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe, zirveyi bordo mavililere kaptırdı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üç karşılaşma sonunda 2 puanda kaldı. Belçika ekibi Royal Antwerp gruptaki ilk puanını Fenerbahçe'den aldı.
İlk maçında Frankfurt deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, daha sonra Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu.
Royal Antwerp maçına favori olarak çıkan Fenerbahçe, Samatta'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Valencia'nın golleriyle öne geçen sarı lacivertliler Belçika ekibinin golünü engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden biri olan Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya tepki geldi.
Vitor Pereira, Royal Antwerp maçından sonra Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklamalar yaptı.
'BİZ BU TURNUVAYI KAZANACAK DÜZEYDE DEĞİLİZ'
'Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz.' diyen Pereira'ya camiadan tepkiler gelmeye devam ediyor.
VOLKAN DEMİREL'DEN YANIT! 'FENERBAHÇE NEREDEYSE...'
İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...
'Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle.
'Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar.
Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahip olmak için mücadele eder.'