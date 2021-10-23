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Giriş Tarihi: 24.10.2021 00:03 Son Güncelleme: 24.10.2021 00:15

Son dakika: Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Milli futbolcu oyundan çıkarken...

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Son dakika: Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Milli futbolcu oyundan çıkarken...

Son dakika haberi… Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz, son haftalarda düşüş gösteren bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezon Lille’in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli oyuncumuz için bu sezon işler beklenildiği gibi gitmiyor. Ligue 1’in 11. haftasında Brest’i ağırlayan Lille, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Burak Yılmaz’ın o anları karşılaşmaya damga vurdu… İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan Lille'e bedelsiz transfer olan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk Avrupa macerasını Fransa Ligue 1'de yaşadı. 35 yaşında Avrupa'ya adım atan milli oyuncu, adından sıkça söz ettirmişti.

Fransa'da sezonu iki kupayla tamamlayan Lille'in iki şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Burak, 18 gol ve 5 asistle oynadı. Ancak milli oyuncunun için bu sezon iyi şeyler olmuyor.

Sezona teknik direktör değişikliyle başlayan Lille, takımla birlikte iki şampiyonluk yaşayan Christopher Galtier'i göndererek Jocelyn Gourvennec'i takımın başına getirdi.

Teknik direktör değişimiyle birlikte geçen sezonki görüntüsünden oldukça uzak bir grafik çizen Lille, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamadı.

Ligue 1'de ilk 11 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan son şampiyon, 15 puanla 9. sırada yer alıyor.

11. hafta maçında Brest'i sahasında konuk eden Lille, karşılaşmanın 19. dakikasında Jonathan David ile öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

Ligin dibinde yer alan Brest, ilk yarı sona ermeden 32. dakikada Romain Faivre ile beraberliği yakaladı. Mücadelede başka gol olmadı ve Lille taraftarı, takıma tepki gösterdi.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

77. dakikada oyundan alınan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, oyundan alındı ve yerine Jonathan Ikone dahil oldu.

Bu değişiklik kararını beğenmeyen Burak, hocasına tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına gitti.

Ancak tepkili olan tek taraf Burak Yılmaz değildi. Lille taraftarları, Burak Yılmaz oyundan çıkarken yoğun bir şekilde ıslıklayarak tepki gösterdi.

Öte yandan Lille Stadı'nın bir bölümü ise Burak Yılmaz'a alkışlarla destek verdi. Milli futbolcumuzun oyundan çıkarken ki üzüntüsü kameralara yansıdı.

Fransız basını, Burak Yılmaz için 'eski halinden uzak görüntüler çiziyor' şeklinde yorumlar yaptı.

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Son dakika: Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Milli futbolcu oyundan çıkarken...
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