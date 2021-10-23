23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile bugün yayınlanacak programlar ve bu akşam ekrana gelecek diziler duyuruldu. TV'de bugün hangi diziler var sorusu yanıt ararken, bazı diziseverler de Cumartesi dizilerinin yayın saati değişikliği olup olmadığını araştırıyor. 23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yapımlara ilişkin merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV televizyon yayın akışı!
TV'DE NE VAR? 23 EKİM 2021 TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları şöyle;
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
13:30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
15:40 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Cehennem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
07:05 Yeşil Deniz
09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
13:45 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İyi Aile Çocuğu
16:30 Düğüm Salonu
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kana Kan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Ada Masalı
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim