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Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:30

TV'de bugün hangi diziler var? 23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ATV, TRT1, Star TV televizyon yayın akışı

TV’de bugün hangi diziler var? 23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ATV, TRT1, Star TV televizyon yayın akışı

Hafta sonunu evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler, Cumartesi akşamları yayınlanan dizi ve programları araştırıyor. TV'de bugün hangi diziler var sorusuyla araştırılan bu konu 23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı programı ile yanıt buluyor. ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV televizyon yayın akışı ile bu akşam oynayacak diziler ve programlar listesi haberimizde.

23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile bugün yayınlanacak programlar ve bu akşam ekrana gelecek diziler duyuruldu. TV'de bugün hangi diziler var sorusu yanıt ararken, bazı diziseverler de Cumartesi dizilerinin yayın saati değişikliği olup olmadığını araştırıyor. 23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yapımlara ilişkin merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV televizyon yayın akışı!

TV'DE NE VAR? 23 EKİM 2021 TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kalp Yarası

13:30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

15:40 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Cehennem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

07:05 Yeşil Deniz

09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

13:45 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm

15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 İyi Aile Çocuğu

16:30 Düğüm Salonu

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kana Kan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Ada Masalı

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

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TV'de bugün hangi diziler var? 23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ATV, TRT1, Star TV televizyon yayın akışı
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