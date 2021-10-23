23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile bugün yayınlanacak programlar ve bu akşam ekrana gelecek diziler duyuruldu. TV'de bugün hangi diziler var sorusu yanıt ararken, bazı diziseverler de Cumartesi dizilerinin yayın saati değişikliği olup olmadığını araştırıyor. 23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yapımlara ilişkin merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV televizyon yayın akışı!

TV'DE NE VAR? 23 EKİM 2021 TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları şöyle;