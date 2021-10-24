Aslan’ın yuvasında büyük buluşma

SABAH Spor'un dün duyurduğu taraftara açık antrenman haberini sarı-kırmızılı kulüp resmiyete döktü. 19.05 TL'den biletler satışa çıktı. Fatih Terim veoyuncular, Beşiktaş maçına yönelik son çalışmayıbugün 15.00'te NEF Stadyumu'nda binlerce kişiönünde gerçekleştirecek. Deplasman yasağından dolayı Vodafone Park'ta yerini alamayacak sarı-kırmızılı taraftarlar, Aslantepe'deki bu idmanla derbi öncesi Fatih Terim ve oyunculara moral verecek.
TERİM'İN ÜÇ YERLİSİ: TAYLAN-BERKAN-KEREM
DERBIYE 8 yabancıyla çıkacak Galatasaray'da Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapacak 3 yerli oyuncu belli oldu. Fatih Terim, orta sahada Taylan ve Berkan'a, sol açıkta Kerem'e görev verecek. Konyaspor maçında yerli olarak Alpaslan'ı tercih eden Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında BarışAlper'i oynatmıştı.
DERBİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
VICTOR Nelsson, ailesi ile birlikte Galatasaray müzesini ziyaret edip, sarı-kırmızılı kulübün tarihine tanıklık etti. Danimarkalı futbolcu, Beşiktaş maçını sabırsızlıkla beklediğini belirterek "Benim ilk derbim olacak. Tabii ki dileğim sahadan galibiyetleayrılmak. Kazanmak ve serimizi sürdürmekistiyoruz" ifadelerini kullandı.