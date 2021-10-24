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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Bu yol güzel bir yol

YUNUS EMRE SEL
Bu yol güzel bir yol

Abdullah Avcı: “Şehirde nasıl mutlu olduklarını tahmin edebiliyorum. Her hafta adım adım gidip daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon sonunda şampiyonluk ışığının yaklaştığı mesajını verdi. Deneyimli çalıştırıcı ikinci yarıda galibiyeti getiren hamleleri de anlatıp maçı kazandıklarını vurgulayıp şöyle devam etti: "İkinci yarı 3-2-5 başladık. 3 stoper... Sol bekimiz de stoperdi. Önde Berat ve Siopis hamlesi. Dorukhan'ı derinliğe yolladık. Hem topa sahip olduk, hem oyunu elimizde tuttuk. Böyle maçlarda bazen 2-3 pozisyon vereceksin ama ikinci yarı tamamen üstündük. Çok kritik bir galibiyet. Bu yol güzel bir yol. Şehirde nasıl mutlu olduklarını tahmin edebiliyorum. Cuma günü sahamızdaki Çaykur Rizespor karşılaşmasına herkesi davet ediyorum. Her hafta adım adım daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz."

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Bu yol güzel bir yol
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