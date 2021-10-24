Bu yol güzel bir yol

Abdullah Avcı: “Şehirde nasıl mutlu olduklarını tahmin edebiliyorum. Her hafta adım adım gidip daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon sonunda şampiyonluk ışığının yaklaştığı mesajını verdi. Deneyimli çalıştırıcı ikinci yarıda galibiyeti getiren hamleleri de anlatıp maçı kazandıklarını vurgulayıp şöyle devam etti: "İkinci yarı 3-2-5 başladık. 3 stoper... Sol bekimiz de stoperdi. Önde Berat ve Siopis hamlesi. Dorukhan'ı derinliğe yolladık. Hem topa sahip olduk, hemoyunu elimizde tuttuk. Böyle maçlarda bazen 2-3 pozisyon vereceksin ama ikinci yarı tamamen üstündük. Çok kritik bir galibiyet. Bu yol güzelbir yol. Şehirde nasıl mutluolduklarını tahmin edebiliyorum.Cuma günü sahamızdakiÇaykur Rizespor karşılaşmasınaherkesi davetediyorum. Her hafta adım adım daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz."