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Giriş Tarihi: 24.10.2021 11:21

Galatasaray'da Marcao Beşiktaş derbisiyle dönüyor

AA
Galatasaray’da Marcao Beşiktaş derbisiyle dönüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda cezası biten Marcao, Terim'in görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Tedavilerine devam edilen Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.

Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

MARCAO DÖNÜYOR

Galatasaray'da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek. Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti.

Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.

BOEY VE ARDA TURAN FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.

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Galatasaray'da Marcao Beşiktaş derbisiyle dönüyor
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