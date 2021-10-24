Ghezzal için özel maç!

Cezayirli yıldız, G.Saray derbisine farklı bir motivasyonla hazırlanıyor
Yaz transfer döneminde kendisini ısrarla isteyen G.Saray ile Beşiktaş arasında git gel yaşayan Rachid Ghezzal, derbiye ayrı bir önem veriyor. Tecrübeli futbolcunun hem takımına galibiyet kazandırmaya hem de performansını artırarak skor katkısı yapmaya odaklandığı belirtildi. Batshuayi ile uyumunu artırmak için idmanlardaaynı takımda yer alan Cezayirlioyuncunun arkadaşıylasık sık konuştuğu, saha içidüşüncelerini aktardığı öğrenildi. Ghezzal, bu sezon 9 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.
GELECEĞİN KARTALLARI!
BEŞİKTAŞ'IN iki yıldızı Miralem Pjanic ile Josef de Souza'nın çocukları babalarının izinden gidiyor. Dün antrenman sonrası Pjanic'in oğlu Edin ile Josef'in oğlu Nicolas Ümraniye'de karşılıklı minyatür kale maç yaptı. Ortaya çıkan renkli görüntüler Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılırken taraftarların da ilgisini çekti. Siyah-beyazlı futbolseverler iki oyuncunun çocuklarıyla ilgili, "Geleceğin Kartalları", "10 yıl sonra Beşiktaş orta sahası" yorumları yaptı.
ÇEBİ'DEN DESTEK
BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'ne adeta kamp kurdu. Cuma günü Ümraniye'ye giden Çebi, dün de antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi ve Galatasaray derbisi öncesi moral verdi.