İstanbul’a selam fırtına’ya devam

Gervinho, 56. dakikada takımının ilk isabetli şutunda golü bulup İzmir’de takımını galibiyete taşıdı. Derbi haftasında bordo-mavililer, takipçilerinin maçlarını zirveden takip edecek!
KARADENİZ EKİBİ SÜPER LİG'DEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 22 MAÇA ÇIKARDI
YUSUF SARI'YA ALÇI HUGO'YA BANDAJ
Maçın 18. dakikasında Ndiaye ile hava topunda çarpışan Brezilyalı stoper Vitor Hugo kanlar içinde yerde kaldı. Kaşında açılma olan başarılı oyuncu yapılan müdahale sonrasında bandajla oyuna devam etti. Kolunun üzerine düşen ve 2. yarıya çıkamayan Yusuf Sarı ise hastaneye götürüldü. Sağ kolu tedbir amacıyla alçıya alınan Sarı'da herhangi bir kırık veya çatlak oluşmadığı ve kolunda ezilme maydana geldiği öğrenildi.
DEPLASMAN GOLCÜSÜ Bordo-mavili takımı öne geçiren golüatan Gervinho bir kez daha dış sahada coştu.Fildişili yıldız, Trabzonspor forması ile 8.maçında İzmir'de Göztepe'yi avlarkenbu sezon attığı ilk golü de Yeni Malatyadeplasmanında kaydetmişti.
BOŞU YOK!
Karadeniz ekibi bir kez daha rakip ağları boş geçmedi. Abdullah Avcı'nın talebeleri, bu sezon ligde oynadığı 10 karşılaşmada da fileleri sarsmayı başardı.
ABDÜLKADIR KORKUTTU
GOLÜN asistini yapan Abdülkadir Ömür maçı tamamlayamadı. 87'de topu rakip sahaya taşıyan milli futbolcu yerde kalıp değişiklik işareti yaptı ve 2 dakika sonra yerini Hüseyin Türkmen'e bıraktı. Abdülkadir'in tedbir amaçlı olarak oyundan alındığı ve ciddi birdurumunun olmadığı bildirildi
'SAKİN KALDIK, KAZANDIK
TRABZONSPOR'A 3 puanı getiren Gervinho, zor bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti. Fildişili yıldız, "Karşımızda motive olmuş, sert basan, iyi oynayan bir takım vardı. Sahada ciddi ve sakin kalmayı başardık. Bizim açımızdan en önemli olan şey 3 puanı almaktı" diye konuştu.
REKORA KOŞUYOR
22 maça çıkaran Trabzonspor, kendi rekorunu kırmaya yaklaştı. 1995'te 26 lig karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, şu anda 11 galibiyet ve 11 beraberlik ile 22 maça ulaştı ve rekoru kırmak için 5 mücadele daha kaldı
İZMİR NOTLARI HAMSIK'TEN BÜYÜK FEDAKÂRLIK SAKATLIĞI nedeniyle F.Bahçe maçında forma giyemeyen Marek Hamsik sahaya çıkarak herkesi şaşırttı. Slovak oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek oynamak istediğinibelirtince tecrübeli futbolcu da yıldız isme ilk 11'de yer verdi. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Dorukhan Toköz de ilk kez 11'de maça başladı.
4.5 SAAT UÇTU, TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI ÇOCUĞUNUN doğumu için Danimarka'da bulunan ve cuma günü baba olan Cornelius, dün takıma katıldı. TSİ 12.00'de Danimarka'dan özel uçakla İzmir'e gelen ve 4.5 saatlik uçuş sonrasındatakıma otelde katılan golcüoyuncuyu teknik ekip, takım arkadaşlarıkarşıladı. Baba olması nedeniyle kutlanan futbolcuya fedakârlığı için teşekkür edildi.
BAKASETAS SON GÜN ŞOKU YAŞADI! BU sezon 7 gol ve 6 asist ile takımını sırtlayan Anastasios Bakasetas, son idmanda sakatlık yaşamış ancak durum ciddi olmayınca kafileyle birlikte İzmir'e gelmişti. Yunan oyuncuısrarla oynamak istediğini söylesede teknik heyet Bakasetas'ıriske etmeyip sahaya sürmedi. Yunan futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.