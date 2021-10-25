Cyle Larin’den Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası flaş paylaşım! 9 yıl sonra bir ilki başardı...

Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara derbide galibiyeti getiren golleri 39 ve 65'te Cyle Larin kaydetti. 26 yaşındaki Kanadalı golcü, Beşiktaş formasıyla 9 yıl sonra bir ilki başardı.
Opta verilerine göre, Süper Lig'de Ağustos 2012'den (Filip Holosko) bu yana Galatasaray'a rakip olduğu maçta iki gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
Sporting maçında da Beşiktaş'ın tek golünü atan 26 yaşındaki forvet, bu sezon ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında gol sevinci yaşamıştı.Sergen Yalçın'dan Cyle Larin' övgü! "Geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi"
Karşılaşma sonrası konuşan Larin "Önemli bir derbi maçı. Geçen sene de bu şekilde savaşarak oynuyorduk. Galibiyet için de gol attığım için de çok mutluyum" dedi.
"BEŞİKTAŞ'I VE İSTANBUL'U SEVİYORUM"
Yeni sözleşme sorusuna yanıt veren Kanadalı golcü, "Beşiktaş'ı ve İstanbul'u seviyorum. Şu anda düşündüğüm bu sezon. Sezona odaklanmış durumdayım. Ne olacağını göreceğiz. Umarım kalırım." şeklinde konuştu.
Maç sonrası sosyla medya hesabından bir paylaşım yapan Cyle Larin, "Arka direk benden sorulur." ifadelerini kullandı.