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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Kim Min-Jae göndermesi

Kim Min-Jae göndermesi
FENERBAHÇE, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçında Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü 23. dakikaya gönderme yaptı. Ülker Stadyumu'nda dakikalar 23'ü gösterdiğinde reklam panolarında "Fener'le kimse başa çıkamaz" ifadesi yer aldı. Sarılacivertliler, Güney Koreli oyuncunun çift sarıdan kırmızı kartla atılmasına büyük tepki göstermiş, Başkan Ali Koç da karşılaşma sonrası MHK'ye yönelik ağır açıklamalarda bulunmuştu. Bu arada Kim Min-Jae, Alanyaspor maçını kendisi gibi cezalı olan Osayi Samuel ile birlikte locadan izledi.

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Kim Min-Jae göndermesi
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