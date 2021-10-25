Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MEB'den OGM materyalleri açıklaması! Lise öğrencileri için hazırlanan "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesi nedir?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 21:43 Son Güncelleme: 25.10.2021 21:45

MEB'den OGM materyalleri açıklaması! Lise öğrencileri için hazırlanan "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesi nedir?

MEB’den OGM materyalleri açıklaması! Lise öğrencileri için hazırlanan OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum projesi nedir?

Gelen son dakika haberine göre lise öğrencilerine yazılı sınavlarda yardımcı olması amacıyla örnek soru ve çözümlerin yer aldığı "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" isimli bir proje geliştirildi. Bakanlık resmi sitesinde yapılan açıklama sonrasında milyonlarca öğrenci ve veli “MEB OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum projesi nedir, kazanım testlerine nasıl ve nereden ulaşılır?” gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelen son dakika açıklaması ve lise öğrencileri için OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum projesinin detayları...

MEB "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesini resmi sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada bu proje sayesinde lise öğrencilerin yazılı sınavlarına örnek soru ve çözümleri ile destek sağlanmasının amaçlandığı vurgulanırken vatandaşlar "MEB OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum projesi nedir, kazanım testlerine nasıl ve nereden ulaşılır?" soruları gündeme taşındı. İşte "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesinin detayları...

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"OGM MATERYALLERİ İLE YAZILIYA HAZIRLANIYORUM" NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden yarın saat 17.30'dan itibaren yayımlanacak.

Örnek sınav soruları ve çözümleriyle yazılı dönemi öncesinde öğrenciler, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı soruları, alanlarında tecrübeli öğretmenler çözecek. Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik 30 ders videosu hazırlandı.


Yarın saat 17.30'dan itibaren 9, 10, 11. ve 12. sınıf düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim Çarşamba saat 17.30'dan itibaren ise Türk dili ve edebiyatı, matematik ve felsefe derslerine yönelik videolar yayında olacak.

Öğrenciler, videolarda yer alan soruları ve çözümlerini, pdf formatında indirebilecek.

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MEB'den OGM materyalleri açıklaması! Lise öğrencileri için hazırlanan "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesi nedir?
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