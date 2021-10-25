MEB'den OGM materyalleri açıklaması! Lise öğrencileri için hazırlanan "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesi nedir?

MEB "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesini resmi sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada bu proje sayesinde lise öğrencilerin yazılı sınavlarına örnek soru ve çözümleri ile destek sağlanmasının amaçlandığı vurgulanırken vatandaşlar "MEB OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum projesi nedir, kazanım testlerine nasıl ve nereden ulaşılır?" soruları gündeme taşındı. İşte "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesinin detayları...