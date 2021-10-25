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Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:43

POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM ile 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM ile 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM sonuçları duyurulacak. Toplamda 8 bin polis alımının gerçekleşeceği bilinirken sözlü mülakat sonuçları ilgili kurumun resmi sitesinden ilan edilecek. POMEM sonuçlarına göre lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. Ekim ayının sonuna gelinirken sorgulamalar bu yönde hız kazandı. Peki POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM ile 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

POMEM mülakat sonuçları binlerce kişinin gündeminde bulunmaya devam ediyor. Polis olma hayali kuran vatandaşlar 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavlarını tamamlamıştı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sözlü mülakat sonuçları merak edilirken POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM ile 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27.DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu adaylara tebliğ niteliğinde olacak.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM ile 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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