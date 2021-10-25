Seninle çalıştığım için çok şanslıyım

Trabzonspor Teknik Direktörü, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen İzmir’de 11’de olmak isteyen ve performansıyla alkış alan Slovak yıldızı maç sonrası özel olarak kutladı
Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirvede yerini koruyan Trabzonspor'da oyuncuların yaptıkları fedakârlıklar ön plana çıktı. Sakatlığını yeni atlatıp takımla taktik idman yapmadan oynayan Marek Hamsik, 4.5 saatlik uçak yolculuğunun ardından 3 saat sonra sahaya çıkan Cornelius, kas ağrılarına rağmen oynayan Dorukhanile AbdülkadirÖmür ve kafasına üç dikiş atılan Hugo'nun maçı tamamlaması ne kadar istekli olduklarını gösterdi. SABAHSpor da karşılaşma öncesi teknikdirektör Abdullah Avcı'nınHamsik ve Cornelius ile yaptığıgörüşmenin detaylarınaulaştı. Tecrübeli hocanın iki oyuncuya da durumunu sorduğu ve oynamak istedikleri yanıtını aldığı öğrenildi.
TAKIMIN EN ÇOK KOŞAN İSMİ HAMSİK
Hamsik'e, "Seni 35-40dakika düşünüyorum" diyenAvcı, kendisini memnuneden bir yanıt aldı. 34yaşındaki futbolcu, "Hocam,ben ilk 11'de oynamak istiyorum.Bunun için hazırım"dedi. Bu sözler üzerine11'de başlayan ve 90 dakikagörev yaparak 12.5 km ile takımınınen çok koşan ismi olanSlovak oyuncunun bu özverisihocasını mutlu etti. Avcı karşılaşmasonrası Hamsik'e, "Seningibi profesyonel bir oyuncuile çalıştığım için çok şanslıyım.Yakaladığımız başarınınönemli bir parçasısın" dedi.
GÖZTEPE maçında 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika oynayan Hamsik, yüzde 78 pas ortalamasıyla mücadele etti. 2 orta yapan Slovakyalı oyuncu, birinde isabet sağlayıp, rakibin 4 atağını büyümeden önlemeyi başardı.
'SONU HARİKA OLACAK' GÖZTEPE'YI deviren Trabzonspor, İzmir deplasmanının hikâyesini anlatan bir video paylaştı. Takımın İzmir'e gidişinin yer aldığı görüntülerde Avcı'nın yaptığı konuşma da verildi. Avcı, oyuncularını, "Lider takıma yakışır bir mücadele istiyoruz. Şampiyonluk böyle geliyor. Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Bunun sonu harika olacak" sözleriyle motive etti
GÖZLER SAĞLIK HEYETİNDE Trabzonspor'da Göztepe coşkusu yaşansa da maç öncesi 7 olan sakatlık sayısının 11'e yükselmesi keyifleri kaçırdı. Maçta sakatlıkları bulunan Peres, Nwakaeme, Trondsen, Yunus, A.Parmak, Koita ve Bakasetas'tan yararlanamayan Abdullah Avcı, Yusuf Sarı, A.Ömür, Dorukhan ve Hugo'nun yaşadığı sakatlıklar sonrası sağlık ekibinden olumlu haberleri beklemeye başladı.