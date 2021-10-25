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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Seninle çalıştığım için çok şanslıyım

YUNUS EMRE SEL
Seninle çalıştığım için çok şanslıyım

Trabzonspor Teknik Direktörü, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen İzmir’de 11’de olmak isteyen ve performansıyla alkış alan Slovak yıldızı maç sonrası özel olarak kutladı

Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirvede yerini koruyan Trabzonspor'da oyuncuların yaptıkları fedakârlıklar ön plana çıktı. Sakatlığını yeni atlatıp takımla taktik idman yapmadan oynayan Marek Hamsik, 4.5 saatlik uçak yolculuğunun ardından 3 saat sonra sahaya çıkan Cornelius, kas ağrılarına rağmen oynayan Dorukhan ile Abdülkadir Ömür ve kafasına üç dikiş atılan Hugo'nun maçı tamamlaması ne kadar istekli olduklarını gösterdi. SABAH Spor da karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hamsik ve Cornelius ile yaptığı görüşmenin detaylarına ulaştı. Tecrübeli hocanın iki oyuncuya da durumunu sorduğu ve oynamak istedikleri yanıtını aldığı öğrenildi.

TAKIMIN EN ÇOK KOŞAN İSMİ HAMSİK
Hamsik'e, "Seni 35-40 dakika düşünüyorum" diyen Avcı, kendisini memnun eden bir yanıt aldı. 34 yaşındaki futbolcu, "Hocam, ben ilk 11'de oynamak istiyorum. Bunun için hazırım" dedi. Bu sözler üzerine 11'de başlayan ve 90 dakika görev yaparak 12.5 km ile takımının en çok koşan ismi olan Slovak oyuncunun bu özverisi hocasını mutlu etti. Avcı karşılaşma sonrası Hamsik'e, "Senin gibi profesyonel bir oyuncu ile çalıştığım için çok şanslıyım. Yakaladığımız başarının önemli bir parçasısın" dedi.

GÖZTEPE maçında 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika oynayan Hamsik, yüzde 78 pas ortalamasıyla mücadele etti. 2 orta yapan Slovakyalı oyuncu, birinde isabet sağlayıp, rakibin 4 atağını büyümeden önlemeyi başardı.

'SONU HARİKA OLACAK'
GÖZTEPE'YI deviren Trabzonspor, İzmir deplasmanının hikâyesini anlatan bir video paylaştı. Takımın İzmir'e gidişinin yer aldığı görüntülerde Avcı'nın yaptığı konuşma da verildi. Avcı, oyuncularını, "Lider takıma yakışır bir mücadele istiyoruz. Şampiyonluk böyle geliyor. Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Bunun sonu harika olacak" sözleriyle motive etti

GÖZLER SAĞLIK HEYETİNDE
Trabzonspor'da Göztepe coşkusu yaşansa da maç öncesi 7 olan sakatlık sayısının 11'e yükselmesi keyifleri kaçırdı. Maçta sakatlıkları bulunan Peres, Nwakaeme, Trondsen, Yunus, A.Parmak, Koita ve Bakasetas'tan yararlanamayan Abdullah Avcı, Yusuf Sarı, A.Ömür, Dorukhan ve Hugo'nun yaşadığı sakatlıklar sonrası sağlık ekibinden olumlu haberleri beklemeye başladı.

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