Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Muslera sözleri! "Golde büyük hatası var"

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı konuk etti. Dev maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanırken Galatasaray'ın golünü 35'te Cicaldau attı. Beşiktaş, 39'da Larin ile eşitliği sağladı.
A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın golünde Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera'yı eleştirdi.
Erman Toroğlu'nun devre arasında açıklamları şu şekilde;
"BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNDE MUSLERA'NIN BÜYÜK HATASI VAR"
"Beşiktaş'ın attığı gol olduğu gibi Muslera'nın hatası. Orta çok güzel ama Muslera'nın büyük hatası var. Çıkarsan vur ya da kalende bekle.
"GALATASARAY, DIAGNE İLE BİR KİŞİ EKSİK OYNUYOR"
Bana göre Galatasaray, Diagne ile bir kişi eksik oynuyor. İkinci yarı Mohamed girebilir.
Beşiktaş'ın golünde Muslera'nın bariz bir hatası vardı. Orada çıkıyorsan topa da vuracaksın."
Erman Toroğlu'ndan Muslera'ya eleştiri! 'Golde büyük hatası var...'