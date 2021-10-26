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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Bu bağ kopmaz

YUNUS EMRE SEL
Bu bağ kopmaz

Cuma günü oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, 35 yıl önce başlayan dostluğun öyküsünü anlatırken, iki şehrin kardeşliğine vurgu yaptı

35 yıl önce Rizespor'da birlikte forma giyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Futbol Departman Sorumlusu Turgut Kural ve Altyapı Koordinatör Yardımcısı Metin Bak, cuma günkü maç öncesi iki şehir arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesi için çağrıda bulundu. TSYD Trabzon Dergisi'ne 35 yıllık dostluğun hikâyesini anlatan Avcı şunları söyledi:

İKİ ŞEHİR AYRI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?
"1986'da Rize'den başlayıp Trabzon'a uzanan, çok değerli bir dostluk bizimki. Zaten bu iki şehir insanı arasında ilişkiler hep böyle olmuştur, yan yana, omuz omuzadır hep. Bu iki şehir ayrı düşünülebilir mi?" Metin Bak ise, "Rize de bizi evlatları gibi görür sever. El ele verince iki takım da güçlü olur" dedi. Turgut Kural da "Bir Rizelinin burnu kanasa Trabzonlu üzülür, bir Trabzonlu zorda kalsa ona ilk eli Rizeli atar. Bu iki şehri ayrı düşünemiyorum" diye konuştu.

TARAFTAR GRUPLARI YİNE BERABER
TRABZONSPOR'UN Ç.Rizespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Yüzde 50 kapasitesi açık olacak olan tribünlerin belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde: "Vip Platinum 500 TL, Vip Gold 300 TL, Vip Silver 150 TL, Batı 100 TL, Doğu 75 TL, Fırtına 45 TL ve Kale Arkası 30 TL." Satışa sunulmayan Doğu Tribünü beiltleri ise F.Bahçe derbisindeki gibi yine birlikte hareket edecek olan taraftar gruplarına verilecek.

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Bu bağ kopmaz
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