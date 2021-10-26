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Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:16 Son Güncelleme: 26.10.2021 11:17

EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas öldü mü, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas öldü mü, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO yeni sezon yeni bölüm 26 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Yeni sezona bomba gibi bir dönüş yapan dizinin geçtiğimiz hafta tanıtım fragmanı da yayınlanmıştı. Fragmanda İlyas Çakırbeyli’nin vurulduğu sahne gündeme bomba gibi otururken “EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?” gibi sorulara da yanıt aranıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni katılan Cemal Hünal’ın canlandırdığı karakterin İlyas’ı tuzağa çektiği görülüyor. Peki; EDHO İlyas ölüyor mu? İşte yanıtı!

"EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas öldü mü, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" sorularının yanıtları, 26 Ekim Salı akşamına damgasını vuracak. EDHO yeni sezon ile ATV ekranlarına bomba gibi bir dönüş yapacak olup tanıtım fragmanında görülen İlyas'ın kanlar içinde kaldığı sahne ise şoke etti. İlyas Çakırbeyli'nin akıbeti, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. İşte "EDHO İlyas ölüyor mu?" sorusunun yanıtı!

EDHO İLYAS ÖLECEK Mİ?

Yeni bölüm fragmanında diziye konuk olarak katılan Cemal Hünal'ın İlyas'ı öldürmek istediğini söylüyor. Masada gelen teklifleri kabul etmeyen İlyas'ın ölmesi için planlar hazırlanıyor. Fragmanda "İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi ile Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede "İlyas'ıma kıydılar" sahnesi dikkat çekiyor. Son sahnede ise İlyas'ın arabada vurulduğu görülüyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise 200. Bölümde netlik kazanacak.

OZAN AKBABA KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı.

Oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.

YER ALDIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Güldür Güldür

Poyraz Karayel

Arka Sokaklar

Kuzey Güney

Cennetin Sırları

Kavak Yelleri

Kırık Kanatlar

YER ALDIĞI FİLMLER

Aman Reis Duymasın

Abluka

Mutlak Adalet

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri

Ammar:Cin tarikatı

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize

Bir Hikayem Var

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EDHO İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO İlyas öldü mü, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
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