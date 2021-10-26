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Giriş Tarihi: 26.10.2021 22:09

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis alımı kapsamında binlerce adayın katılım sağladığı 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları için adeta geri sayım başladı. Ön başvuru, fiziki yeterlilik ve yazılı sınav gibi süreçlerin ardından adaylar şimdi ise Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. "27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt arıyor. Sonuçlar, online platform üzerinden erişime açılacak. Peki, 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte PA ile sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Polis memuru yetiştiren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 27. Dönem öğrenci alımları için sözlü mülakat süreci tamamlanmıştı. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve son dakika gelişmelerinin detayları...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı?
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