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Giriş Tarihi: 26.10.2021 18:26 Son Güncelleme: 26.10.2021 18:32

Son dakika: Manchester United’da Zidane ve Conte derken… Kulüp yönetimi Solskjaer için kararını verdi!

Son dakika: Manchester United’da Zidane ve Conte derken… Kulüp yönetimi Solskjaer için kararını verdi!

Son dakika haberi… İngiltere Premier Lig’in en köklü kulüplerinden birisi olan Manchester United, son yıllarda engellenemez bir düşüşe girdi. Sir Alex Ferguson’dan sonra bir türlü istediği ve hedeflediği başarıları göremeyen İngiliz devi, bu sezon güçlü kadrosu ve Ole Gunnar Solskjaer yönetimiyle umutlarını arttırmıştı. Ancak Cristiano Ronaldo’nun da aralarında bulunduğu oldukça etkili oyuncu grubuna rağmen takımda işler beklenildiği gibi gitmiyor. Solskjaer’in ayrılığı da kapıda. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Avrupa futbolunun en çok izlenen ligi Premier Lig'in en değerli ve en köklü kulüplerinden birisi olan Manchester United'da işler son yıllarda istendiği gibi gitmiyor. Büyük başarılardan uzak kalan dünya devi, bu sezon bu durumu tersine çevirmek istiyordu.

Yaz transfer döneminde Jadon Sancho, Raphael Varane, Cristiano Ronaldo gibi yıldızları kadrosuna katan ManU için tek hedef lig şampiyonluğu olarak belirlendi.

Yıldızlar topluluğunun başındaki isim olan Ole Gunnar Solskjaer ile sezona iyi giren İngiliz devi için işler son haftalarda tamamen tersine döndü.

Premier Lig'de son 4 haftadır galibiyet alamayan Manchester United, Leicester City ve Liverpool'a karşı ağır mağlubiyetler aldı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Liverpool maçında 5-0'lık bir hezimete uğrayan Manchester United için tüm eleştiri okları Solskjaere'e döndü.

İngiliz taraftarların büyük bir çoğunluğu deneyimli teknik adamla yolların ayrılması gerektiğini savunurken Manchester United yönetimi daha farklı düşünüyor.

Avrupa basınında Manchester United'ın başına geçebilecek teknik direktör adayları arasında Conte ve Zidane gibi isimler ön plana çıkıyor.

Ancak Sky Sports'un haberine göre, Manchester United yönetimi, Solskjaer'e bir şans daha verecek.

İngiliz basınının önemli kuruluşlarından birisi olan Sky Sports, Premier Lig'de hafta sonu oynanacak olan Tottenham – Manchester United maçının beklendiğini yazdı.

Habere göre, yönetim Solskjaer hakkındaki net kararını bu maçta alınacak kötü sonuca göre verecek.

Öte yandan The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United'da Solskjaer'in yerine 4 aday düşünülüyor.

Leicester City menajeri Brendan Rodgers ve Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag'ın yanı sıra bir süredir boşta olan Zinedine Zidane ve Antonio Conte isimleri gündemde.

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Son dakika: Manchester United’da Zidane ve Conte derken… Kulüp yönetimi Solskjaer için kararını verdi!
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