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Giriş Tarihi: 27.10.2021

4x4’lük hata!

UĞUR ÇEM
4x4’lük hata!

Bu sezon G.Saray’da Muslera (2), Taylan ve Luyindama bireysel hataları ile kayıplarda pay sahibi oyuncular oldu

Aslan'ı bu sezon bireysel hatalar yakıyor… Beşiktaş derbisinde rakibin ilk golünde boşa çıkan Fernando Muslera ise bu konuda ilk sırada. Sarıkırmızılılar, bireysel hata sebebiyle geçen sezon 8 gol yerken bu sezon ise aynı sorun sürüyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında da PSV'nin Eran Zahavi ile bulduğu golde topu ayağından kaçırarak büyük bir hataya imza atan Muslera, derbide de hatanın sahibiydi. Ligde 3. haftadaki Kasımpaşa maçında Taylan'ın kaptırdığı top ağlarla buluşurken, Luyindama da 7. haftada oynanan Göztepe karşılaşmasında aynı hatayı yapmıştı. Ligde bireysel hatalarla 4 puan bırakan Aslan, bunun karşılığında ise 2.5 milyon TL'yi kasasına koyamadı.

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