Türkiye'de milyonlarca öğrenci 2021-2022 yılının ilk ara tatilini heyecanla bekliyor. Uzun bir süre uzaktan eğitim görmenin ardından, Eylül ayıyla birlikte okullardaki yerini alan öğrenciler, yaşanan bu yoğun döneme 9 günlük bir ara tatil vermiş olacaklar. Yılın ilk ara tatili ile ilgili açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre, ara tatil Kasım ayında başlayacak ve aynı ay içerisinde sona erecek. Peki, Ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021-2022 Kasım ayı ara tatili hangi gün başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil, kasım ayında başlayacak.

İşte ara tatil tarihleri ile birlikte tüm akademik yılının takvimi;