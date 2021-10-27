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Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:10

Ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021-2022 Kasım ayı ara tatili hangi gün başlıyor?

Ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021-2022 Kasım ayı ara tatili hangi gün başlıyor?

Türkiye’de milyonlarca öğrenci, Kasım ayı ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler heyecanla ara tatilin gelmesini beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamalar yapıldı. Bu açıklamayla birlikte ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor soruları da yanıt buldu. Yayımlanan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre ise bu yıl yaz tatilinin 17 Haziran’da başlaması bekleniyor. Peki, Ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021-2022 Kasım ayı ara tatili hangi gün başlıyor? İşte detaylar;

Türkiye'de milyonlarca öğrenci 2021-2022 yılının ilk ara tatilini heyecanla bekliyor. Uzun bir süre uzaktan eğitim görmenin ardından, Eylül ayıyla birlikte okullardaki yerini alan öğrenciler, yaşanan bu yoğun döneme 9 günlük bir ara tatil vermiş olacaklar. Yılın ilk ara tatili ile ilgili açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre, ara tatil Kasım ayında başlayacak ve aynı ay içerisinde sona erecek. Peki, Ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021-2022 Kasım ayı ara tatili hangi gün başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil, kasım ayında başlayacak.

İşte ara tatil tarihleri ile birlikte tüm akademik yılının takvimi;

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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Ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021-2022 Kasım ayı ara tatili hangi gün başlıyor?
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