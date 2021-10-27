Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında? Dilan Gerede Erkaya aslen nereli ve boyu kaç?

Dilan Gerede Erkaya, özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle son dönemin merak edilen isimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Bu noktada, Dilan Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve aslen nereli gibi sorular, magazin haberlerini takip edenler tarafından merak konusu oldu. Sosyetenin ünlü simalarından Bennu Gerede'nin oğlu olan Dilan Gerede Erkaya, 2000 yılında New York'ta dünyaya geldi.

DİLAN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Dilan Gerede Erkaya, 2000 yılında New York'ta dünyaya geldi. Bennu Gerede ve Koray Erkaya çiftinin ikiz çocuklarından birisi olan Dilan Gerede Erkaya, hem babasının hem de annesinin soyismini kullanmaktadır. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır.