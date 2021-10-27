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Giriş Tarihi: 27.10.2021 17:16 Son Güncelleme: 27.10.2021 17:17

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı derbi sözleri! 'Galatasaray maçı önemli ama...'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den çarpıcı derbi sözleri! ’Galatasaray maçı önemli ama...’

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Fotomaç Süper Lig'in en iyileri ödül törenine katılan Çebi, "İşin başından beri herkes Beşiktaş'ın bu sene çok iyi olduğunu ifade ediyor ancak futbol oynanmadan kazanılmıyor. Çok erken yapılan konuşmalar bizi rahatsız ediyor. Şampiyonlukları konuşmak için çok erken. Mühim olan derbileri kazanmak değil" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Fotomaç Süper Lig'in en iyileri ödül törenine katılan Çebi, "İşin başından beri herkes Beşiktaş'ın bu sene çok iyi olduğunu ifade ediyor ancak futbol oynanmadan kazanılmıyor. Çok erken yapılan konuşmalar bizi rahatsız ediyor. Şampiyonlukları konuşmak için çok erken. Mühim olan derbileri kazanmak değil" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"Turkuvaz Medya'ya Türk futboluna verdiği katkılar için teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonların özellikle fikir alışverişi anlamında çok önemli olduğu ortada. Kulüp başkanlarının, yöneticilerin ve bu konuda bilgili olan kişilerin yapacakları her türlü münazara ve karşılıklı görüşmelerin damla damla Türk futboluna faydalı olacağını düşünüyorum.

"SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN HEM YURT İÇİNDE HEM DE YURT DIŞINDA MAĞLUBİYETLERİMİZ OLDU"
Bu sene gerçekten çok iyi kadromuz var. Sakatlıklardan ve sakatlıkların geriye dönmesine rağmen ilk sürede başarılı olamamanın getirdiği mağlubiyetlerimiz oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Futbolun içinde bunlar var. Bunları geride bırakıp önümüzdeki maçları kazanabilmek önemli. Biz bunu yaptık.

"ŞAMPİYONLUKLARI KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"
İşin başından beri herkes Beşiktaş'ın bu sene çok iyi olduğunu ifade ediyor ancak futbol oynanmadan kazanılmıyor. Çok erken yapılan konuşmalar bizi rahatsız ediyor, motivasyonumuzu olumsuz yönde etkiliyor. Şampiyonlukları konuşmak için çok erken. Mühim olan derbileri kazanmak değil, diğer maçları da kazanmak. Derbiler nostaljiktir ayrı bir değeri var ama o kadar."

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı derbi sözleri! 'Galatasaray maçı önemli ama...'
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