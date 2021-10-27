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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Dostluk rüzgârı

Dostluk rüzgârı

Ligin 11. haftasında cuma günü oynanacak Trabzonspor-Rizespor karşılaşması öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajları verdi

Türk futbolunun kaderi değişecek
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Tabii ki arada sportif rekabet olacak. Ama bu rekabet iç içe geçmiş, kardeş şehir insanlarının ilişkilerine zarar veremez, bu düşünülemez bile. Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor'un ve diğer tüm bölge takımlarımızın bir arada olması, Türk futbolunun kaderini değiştirecek sürecin de başlangıcı olacaktır."

Rize ve Trabzon etle tırnak gibi
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "İki şehir ve kulübün dostluğu daha da pekişecek. Göreve gelmemizden sonra bu konuya çok önem verdik. Biz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Çünkü biz ayrı millet değiliz, biriz. Rize ve Trabzon etle tırnak gibidir. Hepimiz aileyiz. Tarihten beri kenetlenmişiz, bu bağ asla kopmaz."

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