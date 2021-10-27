Farklı olduğumuz için F.Bahçe’deyiz!

F.BAHÇE Teknik Direktörü Pereira, Alanya maçı sonrası yapılan ilk idmanda oyuncularıyla konuştu. Zor bir iş yaptıklarını belirten Portekizli hoca, "Bizler farklı olduğumuz için Fenerbahçe'deyiz. İnsanların dedikleri bizleri tanımlamaz. Bizi karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar" dedi. Oynanan oyun nedeniyle takımıyla gurur duyduğunu belirten Pereira, ligde 5 puanın büyük fark olmadığını da sözlerine ekledi. Herkese bir gün izin veren hoca, "Ailelerinizle olun, kafanızı boşaltın. Kazanılacak çok puan var. Sabırla, bekleyip kırılma anlarında reaksiyon göstereceğiz. Kazanmayı alışkanlık haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.
3 OYUNCU DÖNÜYOR
F.BAHÇE'DE kırmızı kart cezası biten Kim Min-Jae ile PFDK'dan bir maç ceza alan kaleci Altay Bayındır, Konya'da takımla birlikte olacak. Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci de Pereira'nın görev vermesi halinde oynayabilecek.