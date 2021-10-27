Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike! 6 maçın 5’i deplasman

Yaşadığı kayıplarla puan cetvelinde iki haftada 5. sıraya gerileyen Fenerbahçe zor bir döneme giriyor.
Trabzonspor yenilgisi ile liderliği kaybeden, Avrupa'da Antwerp ile berabere kalıp Kadıköy'de ilk yenilgisini Alanya'dan alan Kanarya'nın taraftara vedası protestolu olmuştu.
MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ GALATASARAY
Cumartesi günü Konya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, dönüşünde Antwerp ile Belçika'da oynayacak.
12. haftada Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Pereira ve öğrencileri, sonrasındaki 3 maçta dış sahada ter dökecek.
Milli ara dönüşü 21 Kasım'da Galatasaray'la Seyrantepe'de mücadele edecek olan takım, 4 gün sonra Olympiakos'la Yunanistan'da bu maçtan 4 gün sonra da Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.
VITOR PEREIRA: FARKLI OLDUĞUMUZ İÇİN FENERBAHÇE'DEYİZ
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanya maçı sonrası yapılan ilk idmanda oyuncularıyla konuştu.
Zor bir iş yaptıklarını belirten Portekizli hoca, "Bizler farklı olduğumuz için Fenerbahçe'deyiz. İnsanların dedikleri bizleri tanımlamaz. Bizi karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar" dedi.
Oynanan oyun nedeniyle takımıyla gurur duyduğunu belirten Pereira, ligde 5 puanın büyük fark olmadığını da sözlerine ekledi.
Herkese bir gün izin veren hoca, "Ailelerinizle olun, kafanızı boşaltın. Kazanılacak çok puan var. Sabırla, bekleyip kırılma anlarında reaksiyon göstereceğiz. Kazanmayı alışkanlık haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.
3 OYUNCU DÖNÜYOR
Öte yandan Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası biten Kim Min-Jae ile PFDK'dan bir maç ceza alan kaleci Altay Bayındır, Konya'da takımla birlikte olacak.
Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci de Pereira'nın görev vermesi halinde oynayabilecek.