Hamsik: çifte parti yapacağım

“Eski takımım Napoli ve Trabzonspor lider. Umarım sezon böyle biter. Ben de bunu iki partiyle kutlayacağım”
Sakatlığı sonrasında Göztepe maçı ile sahalara dönen Marek Hamsik, dün idmanda soruları yanıtladı. Liderliğin kolay olmadığını ve hep beraber sezon sonu zafere odaklandıklarını belirten Slovak yıldız, "Bu formayla şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Daha önce oynadığım Napoli ve şimdiki takımım Trabzonspor lider. Umuyorum sezonu böyle bitiririz. Sezon sonunda ben de aynı anda iki partiyle bunu kutlamış olacağım" sözleriyle taraftara da mesajını verdi.
"Uğurcan Çakır harika bir kaptan... Onunla beraber olmaktan çok mutluyuz. Birbirimize yardım ederek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."
Hamsik ligdeki 10 maçın 9'una ilk 11'de başladı. F.Bahçe karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamadı.