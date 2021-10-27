Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hamsik: çifte parti yapacağım
Giriş Tarihi: 27.10.2021

Hamsik: çifte parti yapacağım

Hamsik: çifte parti yapacağım

“Eski takımım Napoli ve Trabzonspor lider. Umarım sezon böyle biter. Ben de bunu iki partiyle kutlayacağım”

Sakatlığı sonrasında Göztepe maçı ile sahalara dönen Marek Hamsik, dün idmanda soruları yanıtladı. Liderliğin kolay olmadığını ve hep beraber sezon sonu zafere odaklandıklarını belirten Slovak yıldız, "Bu formayla şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Daha önce oynadığım Napoli ve şimdiki takımım Trabzonspor lider. Umuyorum sezonu böyle bitiririz. Sezon sonunda ben de aynı anda iki partiyle bunu kutlamış olacağım" sözleriyle taraftara da mesajını verdi.

"Uğurcan Çakır harika bir kaptan... Onunla beraber olmaktan çok mutluyuz. Birbirimize yardım ederek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Hamsik ligdeki 10 maçın 9'una ilk 11'de başladı. F.Bahçe karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Atv ile EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle ekranı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm full izle!
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelmişti Newcastle United’a gidiyor! Dünyanın en zengin kulübü hocasını buldu…
EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü yayınlanacak? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok, bu akşam var mı?
Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri: Derbi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın dua etsin, Fatih Terim..."
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...
Hilal Kaplan'dan Suriye-Irak tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP'ye tepki: HDP’nin elinde rehin bir partidir
Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Şok isim potada...
SON DAKİKA! BDDK Başkanı Akben'den flaş kredi ve döviz açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamsik: çifte parti yapacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA