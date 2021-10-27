Kazanım Değerlendirme Sınavı nedir, nasıl olacak? MEB Kazanım Değerlendirme Uygulaması ne zaman, konuları nedir ve hangi sınıflar için geçerli?

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: 'Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak.'

İLK UYGULAMA BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bugün ve yarın ilk kez 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulamasının yapılacağını, çalışmanın 81 ilde uygulanacağını dile getirdi.