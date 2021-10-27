Larin’den yönetime 2 gollü mesaj

Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Cyle Larin, bu seneye iyi başlamamış, vasat bir görüntü çizmişti. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan 26 yaşındaki forvet, G.Saray ağlarına attığı iki golle derbinin kahramanı oldu. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecekoyuncuyu ocak ayında başka takımlara kaptırmak istemeyen yönetim, harekete geçti. Larin'inmenajeri kasım ayındaki milli arada yüz yüze görüşmeiçin İstanbul'a davet edildi. Daha önceki pazarlıklarda siyah-beyazlılar, Larin'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllıkyeni kontrat önerirken, deneyimli isim 2.5 milyon Euro yıllıkücret istemiş, imza parası da dillendirilmişti.