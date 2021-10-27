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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Larin’den yönetime 2 gollü mesaj

Larin’den yönetime 2 gollü mesaj
Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Cyle Larin, bu seneye iyi başlamamış, vasat bir görüntü çizmişti. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan 26 yaşındaki forvet, G.Saray ağlarına attığı iki golle derbinin kahramanı oldu. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek oyuncuyu ocak ayında başka takımlara kaptırmak istemeyen yönetim, harekete geçti. Larin'in menajeri kasım ayındaki milli arada yüz yüze görüşme için İstanbul'a davet edildi. Daha önceki pazarlıklarda siyah-beyazlılar, Larin'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık yeni kontrat önerirken, deneyimli isim 2.5 milyon Euro yıllık ücret istemiş, imza parası da dillendirilmişti.

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Larin’den yönetime 2 gollü mesaj
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