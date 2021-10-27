Taraftar çok eleştiriyordu! Babel giriyor Galatasaray kaybediyor

PENALTI KRİZİ YAŞANDI

Beşiktaş derbisinde kaçan penaltı, G.Saray'ın Vodafone Park'ta üst üste 5. yenilgiyi almasına neden olurken Fatih Terim'in de bu konuda tepkisi vardı. Mohamed'in Ersin'den dönen şutu sonrasında kurmaylarına dönüp "Penaltıcımız Alex (Cicaldau) değil mi?" diyen kurt hoca, maç sonu da bu konuda serzenişte bulundu.

G.Saray'daki yıllara dayanan penaltı krizi ise adeta Rus ruletini anımsatıyor. İki sezon önce Diagne ile Sinan Gümüş'ü saha içinde kavga etme noktasına getiren tartışmalar, aktörler değişse de devam ediyor.

Geçen sezon Denizli'de Babel'den topu alan Emre Akbaba'nın kaçırdığı penaltı, şampiyonluk için averaj hesapları yapan takıma darbe vurmuştu. Bu sezon Giresun'da kazanılan 2. penaltıda da Diagne-Cicaldau arasında tartışma yaşandı. Diagne-Mohamed ikilisi ilk 11'de yer bulmak için penaltılarda arkadaşlarını bile ezip geçerken kaybeden ise G.Saray oluyor…