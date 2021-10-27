Taraftar çok eleştiriyordu! Babel giriyor Galatasaray kaybediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenildi ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü. Bu sezon öne geçtiği mücadelelerde üstünlüğünü koruyamayan Aslan, beklenmedik kayıplar yaşadı. Babel'in sonradan oyuna girdiği müsabakalarda Galatasaray'ın gol yemesi ise dikkat çekti.
Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında Ryan Babel geliyor. Fatih Terim'in kulübedeki jokeri olan Babel oyuna girdiğinde sarı-kırmızılılar kritik puanlar kaybediyor.
Kasımpaşa deplasmanında Hollandalı yıldız oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra Umut Bozok beraberlik golünü attı.
Trabzon'da aynı senaryo tekrarlandı ve Morutan'la değişen Babel sahadayken Trabzonspor 2-2'yi yakaladı.
Alanyaspor ise Babel'in 77'de girdiği maçta Galatasaray'ı bitime 3 dakika kala bulduğu golle devirdi.
Beşiktaş derbisinde de Hollandalı oyuncu korner öncesi oyuna girdi ve siyah-beyazlıların golü geldi.
PENALTI KRİZİ YAŞANDI
Beşiktaş derbisinde kaçan penaltı, G.Saray'ın Vodafone Park'ta üst üste 5. yenilgiyi almasına neden olurken Fatih Terim'in de bu konuda tepkisi vardı. Mohamed'in Ersin'den dönen şutu sonrasında kurmaylarına dönüp "Penaltıcımız Alex (Cicaldau) değil mi?" diyen kurt hoca, maç sonu da bu konuda serzenişte bulundu.
G.Saray'daki yıllara dayanan penaltı krizi ise adeta Rus ruletini anımsatıyor. İki sezon önce Diagne ile Sinan Gümüş'ü saha içinde kavga etme noktasına getiren tartışmalar, aktörler değişse de devam ediyor.
Geçen sezon Denizli'de Babel'den topu alan Emre Akbaba'nın kaçırdığı penaltı, şampiyonluk için averaj hesapları yapan takıma darbe vurmuştu. Bu sezon Giresun'da kazanılan 2. penaltıda da Diagne-Cicaldau arasında tartışma yaşandı. Diagne-Mohamed ikilisi ilk 11'de yer bulmak için penaltılarda arkadaşlarını bile ezip geçerken kaybeden ise G.Saray oluyor…
NEREDESİN FALCAO!
Galatasaray kariyeri hayal kırıklığı olarak hatırlanan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla kullandığı 7 penaltı atışını da gole çevirmişti. Kadıköy'de 21 yıllık seriyi bitiren golü penaltıdan atan Kolombiyalı yıldız, Beşiktaş derbisinde de beyaz noktada hata yapmadı.
FLORYA'DA CEZA İDMANI
Fatih Terim, Beşiktaş'a yenilmeseydi oyuncularını bir gün izinle ödüllendirecekti. Ancak sarı-kırmızılı takım derbiyi kaybedince Florya'da salı gününe (dün) ceza idmanı koyuldu. Oyuncular moralsiz şekilde Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.
G.SARAY 'KÖŞE'Yİ DÖNEMEDİ!
Duran top sorunu derbide Galatasaray'ın canını yaktı. Bu sezon ligde 10 haftada kullandığı 67 köşe atışından yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rize'den sonra Beşiktaş'tan da korner golü yedi.
HATALAR YAKIYOR!
Aslan'ı bu sezon bireysel hatalar yakıyor... Beşiktaş derbisinde rakibin ilk golünde boşa çıkan Fernando Muslera ise bu konuda ilk sırada. Sarı-kırmızılılar, bireysel hata sebebiyle geçen sezon 8 gol yerken bu sezon ise aynı sorun sürüyor.
Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında da PSV'nin Eran Zahavi ile bulduğu golde topu ayağından kaçırarak büyük bir hataya imza atan Muslera, derbide de hatanın sahibiydi. Ligde 3. haftadaki Kasımpaşa maçında Taylan'ın kaptırdığı top ağlarla buluşurken, Luyindama da 7. haftada oynanan Göztepe karşılaşmasında aynı hatayı yapmıştı. Ligde bireysel hatalarla 4 puan bırakan Aslan, bunun karşılığında ise 2.5 milyon TL'yi kasasına koyamadı.