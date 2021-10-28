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Giriş Tarihi: 28.10.2021

72 kilometreyi kısaltacağım!

YUNUS EMRE SEL
72 kilometreyi kısaltacağım!

Deneyimli hoca, “İki şehir arasındaki dostluk köprüsünün kurulmasında rol almak ve 72 kilometrelik mesafeyi yakınlaştırmak istiyorum” diye konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın oynanacak Rize maçı öncesi TSYD Trabzon dergisine yaptığı açıklamada, iki şehrin insanının birbirine çok yakın olduğunu belirtti. Rizeli olan ve futbolculuk döneminde yeşil-mavili formayı giyen Avcı, "İki kulüp arasındaki dostluk köprüsünün yeniden kurulmasında rol almak istiyorum. 72 kilometrelik mesafeyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum. Geçmişte kalmış şeyleri bugüne taşımanın hiçbir anlamı yok" dedi. Rize'de oynadığı dönemde çok sayıda Trabzonlu arkadaşının olduğunu dile getiren deneyimli hoca, "Çok bağlıydık birbirimize. Trabzon'da uçaktan inip, belediye otobüsüyle 1. Lig (Günümüzün Süper Lig'i) futbolcusu olarak Rize'ye gittiğimi hatırlıyorum. Bu, bugün olur mu? Tabii ki olmaz" ifadelerini kullandı. Avcı, Rize ile çıktığı ilk deplasmanda geçirdikleri trafik kazasını unutamadığını da sözlerine ekledi.

İKİ YILDIZ YİNE YOK!
RİZE maçına üst üste 4. galibiyetini almak için çıkacak olan Trabzonspor'un dünkü idmanına sakatlığı süren Nwakaeme ve Bakasetas katılmadı. İki futbolcunun durumu bugün netlik kazanacak. Djaniny takımla çalışırken dizindeki sakatlık nedeniyle MR'ı çekilen Denswil, düz koşu yaptı. Antrenmanda tedavileri süren Trondsen ve Bruno Peres yer almadı.

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72 kilometreyi kısaltacağım!
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