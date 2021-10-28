MHK’nin yeni başkanı Gündoğdu

Federasyon, Serdar Tatlı’dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na Ferhat Gündoğdu’yu getirdi. Gündoğdu, Metin Tokat’ın istifası sonrası kurul üyeliğine atanmıştı
Serdar Tatlı ve yönetiminin istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu atandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Gündoğdu'nun görevi üstlendiği resmen açıklandı. FerhatGündoğdu, Serdar Tatlı döneminde ilkolarak istifa eden Metin Tokat'ın yerinekurul üyesi olarak görev almıştı. Gündoğdu, MHK Eğitim Sorumluluğu ve klasman hakem gözlemciliği görevlerinde de bulunmuştu. Asker kökenli isimlerden olan Ferhat Gündoğdu, Kara Harp Okulu'nu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde yüksek lisans, Atatürk Üniversitesi'nde ise master yaptı.