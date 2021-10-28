Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MHK’nin yeni başkanı Gündoğdu
Giriş Tarihi: 28.10.2021

MHK’nin yeni başkanı Gündoğdu

MHK’nin yeni başkanı Gündoğdu

Federasyon, Serdar Tatlı’dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na Ferhat Gündoğdu’yu getirdi. Gündoğdu, Metin Tokat’ın istifası sonrası kurul üyeliğine atanmıştı

Serdar Tatlı ve yönetiminin istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu atandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Gündoğdu'nun görevi üstlendiği resmen açıklandı. Ferhat Gündoğdu, Serdar Tatlı döneminde ilk olarak istifa eden Metin Tokat'ın yerine kurul üyesi olarak görev almıştı. Gündoğdu, MHK Eğitim Sorumluluğu ve klasman hakem gözlemciliği görevlerinde de bulunmuştu. Asker kökenli isimlerden olan Ferhat Gündoğdu, Kara Harp Okulu'nu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde yüksek lisans, Atatürk Üniversitesi'nde ise master yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu?
Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
Son dakika haberler: Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika! Türkiye ve ABD heyetleri ilk F-35 toplantısını tamamladı: Görüşmeler olumlu geçti
Son dakika: Hastanede 36 saat nöbet iddiası! Bakan Koca: Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır
ABD ve YPG/PKK'dan sinsi plan! Türkiye sekteye uğratmıştı: Bu kez Irak sınırına...
Son dakika: Şebnem Şirin boğazı kesilerek vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı
Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
MHK’nin yeni başkanı Gündoğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA