POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis Akademisi (PA) 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

EGM'de görev alacak olan Polis Memurlarının eğitildiği Polis Akademisi bünyesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi 27. Dönem sözlü mülakat sonuçları adaylar tarafından merak edilerek "POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinen yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı ile 27. Dönem POMEM sonuçları açıklanma tarihine ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;