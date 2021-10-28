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Giriş Tarihi: 28.10.2021 20:08 Son Güncelleme: 28.10.2021 20:08

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis Akademisi (PA) 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis Akademisi PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrolarında görev yapacak olan Polis Memurlarının yetiştirildiği Polis Akademisi (PA) bağlısı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin (POMEM) 27. dönem sözlü mülakat sonuçları adaylar tarafından merak edilerek “POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Polis Akademisi (PA) 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

EGM'de görev alacak olan Polis Memurlarının eğitildiği Polis Akademisi bünyesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi 27. Dönem sözlü mülakat sonuçları adaylar tarafından merak edilerek "POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinen yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı ile 27. Dönem POMEM sonuçları açıklanma tarihine ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;



POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.



27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ile Polis Akademisi (PA) 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
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