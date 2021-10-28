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Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:03

Tarihi hezimet sonrası Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford suskunluğunu bozdu! "Utandım"

Tarihi hezimet sonrası Manchester United’ın yıldızı Marcus Rashford suskunluğunu bozdu! Utandım

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. İngiltere'nin en başarılı iki takımının mücadelesinde gülen taraf 5-0'lık skorla Liverpool oldu. Tarihi hezimetin ardından Manchester United cephesi adeta karıştı. Solskjaer'in koltuğu sallanırken, birçok yıldaz da sosyal medya hesaplarından taraftarlardan özür dileyen paylaşımlarda bulundu. Instagram hesabından bir açıklama yapan Marcus Rashford, "Ben utandım, Ne diyeceğimi bilemiyorum, taraftarlarımız bunu hak etmedi" ifadelerini kullandı.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, sahasında Liverpool'u ağırladı. Ada'nın en çok şampiyonluk yaşayan iki takımı kozlarını paylaşırken, müsabaka unutulmaz bir skorla sonuçlandı. Mısırlı yıldız Salah'ın hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmayı Liverpool 5-0 kazandı.

Mücadelenin ardından eleştiri okları Ole Gunnar Solskjaer'e yöneltildi. Norveçli teknik adamın görevine son verileceği ifade edilse de Manchester cephesinden böyle bir hamle gelmedi.

İngiliz devinin Deneyimli teknik adama biraz daha şans tanıması bekleniyor. Solskjaer kadar futbolcular da topa tutuldu. Birçok yıldız Instagram hesaplarından paylaşım yaparak taraftarlardan özür diledi.

Portekizli yıldız Ronaldo maçın hemen ardından, "Bazen uğruna savaştığınız sonucu elde edemezsiniz. Skor istediğimiz gibi olmayabilir. Ve bunun bütün sorumluluğu bizde, çünkü suçlanacak başka kimse yok.

Sürekli bizi destekleyen taraftarlarımız yine harikaydı. Bundan daha iyisini, çok daha iyisini hak ediyorlar. Bunun hakkını vermek bize kalmış. Şimdi zamanı!" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz yıldız Marcus Rashford da suskunluğunu bozdu. 23 yaşındaki futbolcu, "Pazar günü yaşananların ardından bir Manchester United taraftarı olarak ne diyeceğimi bilemiyorum." şeklinde konuştu.

Alınan 5-0'lık skordan dolayı utandığını belirten Rashford, "Ben utandım. Taraftarlarımız bizim her şeyimiz ve bu yenilgiyi hak etmediler. Utandım" dedi.

Yaşanan kötü süreci atlatacaklarını söyleyen golcü isim sözlerini şöyle bitirdi: "Bu durumu düzeltmek için çok çalışacağız ve telafi edeceğiz"

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Tarihi hezimet sonrası Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford suskunluğunu bozdu! "Utandım"
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