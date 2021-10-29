Cumhuriyetin 98.kuruluş yıl dönümü nedeniyle MEB tarafından 29 Ekim bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler ise "29 Ekim Bilgi yarışması ne zaman ve saat kaçta yapılacak? MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bilgi yarışması sonuçları ne zaman açıklanır?" gibi sorulara yanıt arıyor. Öte yandan; birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecek. İşte 29 Ekim bilgi yarışması detayları.