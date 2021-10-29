Cumhuriyetin 98.kuruluş yıl dönümü nedeniyle MEB tarafından 29 Ekim bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler ise "29 Ekim Bilgi yarışması ne zaman ve saat kaçta yapılacak? MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bilgi yarışması sonuçları ne zaman açıklanır?" gibi sorulara yanıt arıyor. Öte yandan; birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecek. İşte 29 Ekim bilgi yarışması detayları.
29 EKİM BİLGİ YARIŞMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
29 Ekim liseliler arası bilgi yarışması bugün saat 14:00'te yapılacak. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başladı ve, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecek.
GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencilerin ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecektir.
29 EKİM BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00'de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır. Ödüller, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere tutanakla teslim edilecektir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BİLGİ YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI NELER?
1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
(2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.
(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.