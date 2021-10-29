Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dileklerinizi iletin! Mübarek Cuma gününün gelmesi ile Cuma mesajları için araştırmalar da başladı. Bugünün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler; Instagram, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya araçları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. Aynı zamanda bugün mübarek Cuma namazı kılınacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Bu başlık altından; 29 Ekim 2021 Dualı, kısa ve uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları görsellerine ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."



Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.



Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar