Josef ve Pjanic Hatay’da yok

Beşıktaş, yarın oynayacağı Hatayspor maçına iki yıldızından yoksun çıkacak. Sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Josef'in MR'ında gerilme ve ödem tespitedildi. Ligi kaçıracak Brezilyalı oyuncu, Sporting'e karşı takımdaki yerini alabilecek. Pjanic'in durumu ise bugün belli olacak ancak Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek Bosnalı yıldızı riske atmak istemiyor. Onun yerine takımla çalışmalara başlayan Atiba'nın oynamasıyüksek ihtimal. Josef'in yokluğunda Necip ön liberoya çekilip stopere Welinton ya da Montero'dan biri yerleştirilecek
HAVADA ZAAFI YOK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
TEKNİK direktör Sergen Yalçın, G.Saray derbisi sonrası Sporting maçının sonucuna yönelik açıklama yapıp, "Kornerlere niye çalışmadın diyorlar. 2,5 senede kornerden kaç gol yedik kaç tane attık önce ona baksınlar" demişti. Duran top konusunda yapılan eleştirilere Yalçın'ın verdiği cevabı istatistikleri doğrular nitelikte. 2019-20'un ikinci devresinde takımı devralan 48 yaşındaki hoca ile 75 resmi maç oynandı. Kornerlerden 13 gol attı, 8 korner golü yedi. 6 kez serbest vuruştan ağları bulurken, buradan 2 gol yedi.