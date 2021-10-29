Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yalancı hangi gün, bu akşam var mı? Yalancı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Ekim 2021 Cuma Show Tv yayın akışı
Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:17

Yalancı hangi gün, bu akşam var mı? Yalancı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Ekim 2021 Cuma Show Tv yayın akışı

Yalancı hangi gün, bu akşam var mı? Yalancı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Ekim 2021 Cuma Show Tv yayın akışı

Show Tv ekranlarına her hafta Cuma günleri gelen Yalancı dizisinin 29 Ekim 2021 Cuma günü kanalın yayın akışında yer almadığı görüldü. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Cemal Toktaş gibi isimlerin yer aldığı dizi ile ilgili yeni bir karar alındığı belirtildi. Dizinin hayranları ise “Yalancı hangi gün, bu akşam var mı? Yalancı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ekim 2021 Cuma Show Tv yayın akışı Yalancı dizisi neden yok sorusunun yanıtı!

Yalancı yeni bölüm hakkında araştırmalar, dizinin hayranları tarafından yapılmaya devam ediliyor. Show Tv 29 Ekim Cuma günkü yayın akışı listesine göre; Mucize Aşk filmi ekranlara gelecek. Hal böyle olunca; "Yalancı hangi gün, bu akşam var mı? Yalancı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 29 Ekim 2021 Cuma Show Tv yayın akışı ile Yalancı yeni bölüm hakkında bilgiler.

YALANCI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalancı dizisi bu akşam (29 Ekim 2021 Cuma) ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümleri artık her hafta Salı akşamları yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Başka Güzel

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

22:45 Mucize Aşk

01:30 Cebimdeki Yabancı

YALANCI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı günü oldu. Yalancı dizisi bundan böyle Salı günleri yayınlanacak.

Resmi açıklama şöyle:

"Deniz Mehmet Emir'i kaçırarak neyi planlıyor?

#Yalancı yeni bölümü ile Salı günü akşam 20:00'de

@ShowTV 'de."

Buna göre dizi artık Salı günleri ekranlara gelecektir.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Gizem Soysaldı : Tuğba

Ozan Ayhan : Oğuz

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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Yalancı hangi gün, bu akşam var mı? Yalancı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Ekim 2021 Cuma Show Tv yayın akışı
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