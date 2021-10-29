Yalancı yeni bölüm hakkında araştırmalar, dizinin hayranları tarafından yapılmaya devam ediliyor. Show Tv 29 Ekim Cuma günkü yayın akışı listesine göre; Mucize Aşk filmi ekranlara gelecek. Hal böyle olunca; "Yalancı hangi gün, bu akşam var mı? Yalancı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 29 Ekim 2021 Cuma Show Tv yayın akışı ile Yalancı yeni bölüm hakkında bilgiler.
YALANCI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yalancı dizisi bu akşam (29 Ekim 2021 Cuma) ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümleri artık her hafta Salı akşamları yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Başka Güzel
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk
22:45 Mucize Aşk
01:30 Cebimdeki Yabancı
YALANCI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Twitter resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı günü oldu. Yalancı dizisi bundan böyle Salı günleri yayınlanacak.
Resmi açıklama şöyle:
"Deniz Mehmet Emir'i kaçırarak neyi planlıyor?
#Yalancı yeni bölümü ile Salı günü akşam 20:00'de
@ShowTV 'de."
Buna göre dizi artık Salı günleri ekranlara gelecektir.
YALANCI KONUSU NE?
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
YALANCI OYUNCULARI KİMLER?
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Gizem Soysaldı : Tuğba
Ozan Ayhan : Oğuz
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Mihrimah Selin Vardar : Derin