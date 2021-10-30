MEB son dakika duyurdu: İlk ara tatil ne zaman, Kasım ayında mı başlıyor? İşte 2021 Ara tatil tarihleri;

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve velisi ilk ara tatil ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitimle tamamlanırken, bu yıl öğrenciler sıralardaki yerini aldı. Hal böyleyken, şimdi ise gözler ilk ara tatile çevrildi. Bakanlığın açıklamasına göre, ara tatil Kasım ayında başlayacak ve aynı ay içerisinde sona erecek. Peki, Ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021-2022 Kasım ayı ara tatili hangi gün başlıyor?