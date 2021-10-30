MEB son dakika duyurdu: İlk ara tatil ne zaman, Kasım ayında mı başlıyor? İşte 2021 Ara tatil tarihleri;

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve velisi ilk ara tatil ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitimle tamamlanırken, bu yıl öğrenciler sıralardaki yerini aldı. Hal böyleyken, şimdi ise gözler ilk ara tatile çevrildi. Bakanlığın açıklamasına göre, ara tatil Kasım ayında başlayacak ve aynı ay içerisinde sona erecek. Peki, Ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2021-2022 Kasım ayı ara tatili hangi gün başlıyor?
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.