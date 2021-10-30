Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.10.2021 07:58 Son Güncelleme: 30.10.2021 07:58

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce POMEM sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Toplamda 8 bin polis alımı yapılacak olup bunlardan lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın olacak. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden ön başvurular tamamlanmıştı. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte son detaylar...

POMEM sonuçları ile ilgili son gelişmeler an itibariyle ile binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. EGM PA duyurularını yakından takip edenler 27. Dönem POMEM sonuçları için beklemeye koyuldu. Aradan geçen uzun zamanın ardından sonuçlar için beklenti giderek arttı. Bilindiği gibi POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacak. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok.

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
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