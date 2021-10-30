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Giriş Tarihi: 31.10.2021 01:39 Son Güncelleme: 31.10.2021 01:40

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi (PA) 27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Bakan Soylu'dan açıklama

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi PA 27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Bakan Soylu’dan açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışacak olan Polis Memurlarını yetiştiren Polis Akademisi (PA) bağlısı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 27. Sönem sözlü mülakat sonuçları adaylar tarafından merak edilerek “27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) karolarında görev alacak Polis Memurlarını yetiştiren Polis Meslek Yüksek Eğitim Merkezi (POMEM) 27. Dönem mülakat sonuçlarına ilişkin detayları ve 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi (PA) ile 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ve tüm bilgiler;

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle;

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI İKİ GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Bakan Soylu, bir öğrencinin sorusu üzerine Polis Akademisi Başkanlığının, polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.



MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi (PA) 27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Bakan Soylu'dan açıklama
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