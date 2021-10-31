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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Değişim 10’unla başlıyor

MEHMET ÖZCAN
Değişim 10’unla başlıyor

Derbi mağlubiyeti sonrasında Aslan yeni bir planlamaya gitti. Gaziantep maçıyla 4-2-3-1’e geçecek olan Aslan’da 10 numaraya da Morutan geçecek. Taylan-Diagne yerine Barış ve Halil ilk 11’e giriyor

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş derbisinde son bulan Galatasaray'da hem sistem hem de kadro değişiyor. Gaziantep FK karşısında Taylan ve Diagne yedeğe çekilecek, Barış Alper Yılmaz ile Halil Dervişoğlu ilk 11'e girecek. Son dönemde Taylan-Berkan- Cicaldau ile üçlü orta saha tercih eden Fatih Terim, Morutan'a göre sistemini değiştirme kararı aldı. 4-2-3-1 dizilişi ile sahaya yayılacak Galatasaray'da Berkan-Cicaldau ikilisi savunma önünü kontrol ederken kanatlarda Barış Alper ve Kerem, ileri uçta Halil oynayacak. Morutan ise 10 numara pozisyonunda forvet arkasında görev yapacak.

CICALDAU'DAN BAŞKASI TOPA DOKUNAMAZ!
Derbide Mohamed'in kaçırdığı penaltının tartışması bitmezken teknik direktör Terim'den bu konuda kesin talimat geldi: "Bundan sonra duran topları ve penaltıları Cicaldau kullanacak."

SAĞ KANATTA FREN YAPTI!
G.Saray forması ile sağ kanatta bu sezon 6 maça çıkan Morutan sadece 1 gol bulabilirken, bu karşılaşmalarda hiç 90 dakika sahada kalamadı.

11
Rumen oyuncu 11 kez giydiği G.Saray forması ile toplamda 2 gol atıp 2 kez de asist yaptı.

MECİDİYEKÖY'E ÖZEL HASTANE
Seçim sürecinde 100 milyon dolar sponsor sözü veren Burak Elmas, forma göğüs reklamı ve stadın isim hakkı anlaşması ile hedefini tutturdu. Yönetim, Mecidiyeköy'deki binayı da özel bir hastaneye 10 yıl kiralamak için anlaşmaya vardı.

ASLAN'IN KONUĞU G.ANTEP FK
Lider Trabzonspor ile puan farkı 10'a çıkan G.Saray'ın kredisi de tükendi. Bugün 19.00'da G.Antep ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar kazanıp farkı azaltmak isterken haftaya Karagümrük'ü de mağlup ederek milli araya moralli girmek istiyor. Aslan'da Sacha Boey ve Arda Turan dışında eksik yok. İki takım arasında oynanan 5 resmi maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan G.Saray rakibine hiç yenilmedi.

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Değişim 10’unla başlıyor
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