Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FED faiz kararı ne zaman açıklanır? FED toplantısı faiz açıklaması ne zaman, Ekim ayı FED faiz kararı ne olur?
Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:42

FED faiz kararı ne zaman açıklanır? FED toplantısı faiz açıklaması ne zaman, Ekim ayı FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman açıklanır? FED toplantısı faiz açıklaması ne zaman, Ekim ayı FED faiz kararı ne olur?

Piyasalardaki son durum için gözler ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak toplantıya çevrildi. Küresel piyasaların “FED faiz kararı ne zaman açıklanır” sorusuyla takip ettiği toplantı, yılın 7’nci toplantısı olacak. Yıl sonuna yaklaşılırken bu görüşmelerde alınacak kararla döviz kurlarında son durum netlik kazanacak. FED toplantısı faiz açıklaması ne zaman yapılacak, Jerome Powell tarafından yapılacak faiz açıklaması sonucu Ekim ayı FED faiz kararı ne olur? İşte merak edilen soruların yanıtı ve toplantı tarihi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanır, Ekim ayı FED faiz kararı ne olur gibi sorular ekonomi gündemini meşgul ediyor. Yılda 8 defa toplanan ABD Merkez Bankası (FED) 7'nci toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Küresel piyasaların yakından takip ettiği toplantının ardından Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Eylül ayı kararları için 21-22 Eylül'de bir araya gelen kurul, bu ay için Kasım ayının ilk haftasında toplanacak. FED toplantısı faiz açıklaması ne zaman yapılacak, faiz beklentisi ne? İşte konuya ilişkin açıklamalar ve bu aya ilişkin beklentiler!

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar FED Başkanı Jerome Powell tarafından kamuoyuna duyurulacak. Bu yılın son FED toplantısı ise Aralık ayında yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD Merkez Bankası faiz toplantısı 2-3 Kasım Salı-Çarşamba günleri gerçekleştirilecek. Toplantının sonuçlandırılmasının ardından alınan kararlar FED Başkanı Jerome Powell tarafından akşam saatlerinde duyurulacak. Güncel faiz kararı duyurulduğunda detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

SON FED TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLDİ?

Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Erman Toroğlu Konyaspor maçı sırasında Fenerbahçe’deki çarpıcı gerçeği açıkladı! “Vitor Pereira ve futbolcular arasında…”
Takıntılı sevgiliden akılalmaz intikam! Erkek arkadaşının hayatını adeta kabusa çevirdi
Milyonlarca emekliye müjde! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika: İptel edilen gol sonrası Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a sert eleştiri: Deli misin sen?
Son dakika haberler: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin açıklama: Türkiye bununla suçlanamaz
Son dakika... Benfica'dan Gedson Fernandes'e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao'nun yerine Galatasaray'a geliyor
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
SON DAKİKA: Peş peşe gelen 3 mağlubiyet sonrası Erman Toroğlu'ndan sert sözler! 'Eline megafon aldı milleti yollara döktü ama...'
İşte AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranı! Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
FED faiz kararı ne zaman açıklanır? FED toplantısı faiz açıklaması ne zaman, Ekim ayı FED faiz kararı ne olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA