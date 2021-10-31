FED faiz kararı ne zaman açıklanır? FED toplantısı faiz açıklaması ne zaman, Ekim ayı FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman açıklanır, Ekim ayı FED faiz kararı ne olur gibi sorular ekonomi gündemini meşgul ediyor. Yılda 8 defa toplanan ABD Merkez Bankası (FED) 7'nci toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Küresel piyasaların yakından takip ettiği toplantının ardından Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Eylül ayı kararları için 21-22 Eylül'de bir araya gelen kurul, bu ay için Kasım ayının ilk haftasında toplanacak. FED toplantısı faiz açıklaması ne zaman yapılacak, faiz beklentisi ne? İşte konuya ilişkin açıklamalar ve bu aya ilişkin beklentiler!

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar FED Başkanı Jerome Powell tarafından kamuoyuna duyurulacak. Bu yılın son FED toplantısı ise Aralık ayında yapılacak.